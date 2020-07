Milano calling? Ralf Rangnick soll in der Lombardei eine ungewöhnliche Machtfülle bekommen. Foto: APA/BARBARA GINDL

Mailand – Der italienische Fußball-Traditionsklub AC Mailand hat sich offenbar mit Ex-Leipzig-Coach Ralf Rangnick auf einen Dreijahresvertrag geeinigt. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, soll Rangnick sowohl als Trainer als auch als Sportdirektor zum Einsatz kommen.

Von "Sport1" gefragt, ob er die Meldungen bestätigen könne, antwortete der Deutsche knapp "Nein". Milan betonte am Montagabend in einer Presseaussendung, eine Entscheidung erst am Saisonende bekanntzugeben. Bis dahin habe der derzeitige Trainer Stefano Pioli das volle Vertrauen.

Als Sportdirektor übernimmt der 62-jährige Rangnick die Stelle von Vereinsikone Paolo Maldini, der dem Klub als Vizepräsident erhalten bleiben sollte. Entsprechende Verhandlungen seien zwischen Maldini und Milans Geschäftsführer Ivan Gazidis bereits im Gange, berichtete die Gazzetta.

Machtkämpfe

Gazidis bemüht sich schon seit Monaten um die Verpflichtung Rangnicks. Nach heftigen internen Differenzen wegen Rangnick hatte Milan im März den kroatischen Manager Zvonimir Boban gefeuert. Auch Maldini hatte sich klar gegen eine Verpflichtung Rangnicks ausgesprochen.

Rangnick arbeitet derzeit als "Head of Sport and Development Soccer" für den Getränkehersteller Red Bull. Bis zum Ende der vergangenen Saison war er Trainer des Bundesligisten RB Leipzig. (sid, red, 7.7.2020)