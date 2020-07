BUCHTIPPS: Andrea Kromoser, familienlektuere.at & Ursula Tichy, buchstart.at

Tyrolia-Verlag

"Echt jetzt?", denkt sich die abenteuerlustige Lupine – liebevoll Frosch genannt –, als sie erfährt, dass sie ihre Ferien auf einem Gurkenbauernhof verbringen soll.

Als dann jedoch die Gurken zu sprechen beginnen, ein rockender Pharao auftritt, sie Haushaltshilfe einer Hexe wird und sich plötzlich auf der Jagd nach dem Kinderfresser Matzke Messer wiederfindet, sind die Ferien gerettet! Eines unserer absoluten Lieblingsferienbücher zum Mitfiebern, Vorlesen, Selberlesen und ganz aktuell als vom Künstler selbst gelesenes, sensationelles Hörbuch. (Ursula Tichy)

Michael Roher, "Frosch und die abenteuerliche Jagd nach Matzke Messer". € 14,95 / 192 Seiten. Tyrolia, Innsbruck 2019. Ab 9 Jahren. Hörbuch als Download auf allen gängigen Plattformen.





dtv Junior

"Wir haben eine Verabredung mit dem Schicksal", das sagt Louisianas Oma zu ihr, als sie mitten in der Nacht aufbrechen. Damit beginnt die Reise der Zwölfjährigen, die auch bisher viel erlebt hat. Einmal war sie Little Miss Florida. So heißt übrigens ein anderer Roman, in dem Louisana auch vorkommt, den du aber nicht kennen musst, um diesen hier zu mögen. Wenn du verrückte Geschichten magst, solche zum Nachdenken, die mal traurig sind, aber auch witzig und spannend, dann ist dieses Buch vielleicht genau richtig für dich! (Andrea Kromoser)

Kate DiCamillo, "Louisianas Weg nach Hause". Aus dem Amerikanischen von Sabine Ludwig. € 13,40 / 208 Seiten. dtv, München 2020. Ab 9 Jahren.





360 grad

Mit diesem fabelhaften Buch reist du in ferne Wörterwelten. Es beinhaltet 29 fremdsprachige Begriffe, die man nicht so einfach übersetzen kann. Zum Beispiel beschreibt das isländische Wort "Gluggavedur" ein Wetter, das vom Fenster aus schön aussieht, aber zu ungemütlich ist, um hinauszugehen. Das Wort "Pelinti" aus Ghana drückt aus, wenn man zu heißes Essen vor dem Schlucken im Mund hin und her jonglieren muss. Ein Buch für Neugierige, die auf der eigenen Couch von Australien über Wales bis nach Japan reisen wollen. (Ursula Tichy)

Nicola Edwards, Luisa Urbe, "Total verrückte Wörter. Eine Sammlung unübersetzbarer Wörter aus der ganzen Welt". € 15,30 / 64 Seiten. 360 Grad Verlag, Schriesheim, 2018. Ab 7 Jahren.





GAMES: Daniel Koller

Wer wollte nicht schon immer ins Weltall fliegen? Bei "Kerbal Space Program" hilfst du Aliens namens Kerbals. Ihr Auftrag: Bau ein Raumschiff für uns! Leicht ist das nicht. Mach dich also auf viele Abstürze gefasst. Wenn du es erfolgreich ins All geschafft hast, kannst du mit den Kerbals das Sonnensystem erkunden und Stationen auf Planeten bauen. Two, One, Liftoff! (Windows, Mac und Linux)





Politik ist kompliziert. Mit "Democracy 3" kannst du dich als Kanzlerin oder Kanzler versuchen. Dabei übernimmst du die Kontrolle über einen Staat und triffst wichtige Entscheidungen. Du legst auch fest, wie das Budget eingesetzt wird. Das könnte schwerwiegende Folgen haben, etwa wenn du beim Gesundheitssystem sparst oder zu wenig in Bildung investierst. (Windows, Mac und Linux)





Hier spielt die Musik! Bei "Eloh" musst du mit Musikblöcken Rätsel lösen und dabei Klänge erzeugen. Mit dem Finger sorgst du für den richtigen Rhythmus und verschiebst unterschiedliche Elemente, die Geräusche von sich geben. Das Spiel, das einen Designpreis von Apple bekommen hat, eignet sich perfekt für zwischendurch. Zum Chillaxen im Bad oder auf der Couch. (Android und iOS)

