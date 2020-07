FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl kritisierte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in der "Aktuellen Stunde" zu den Ausschreitungen in Favoriten scharf. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Wien – Die Ausschreitungen bei den Demonstrationen in Wien-Favoriten haben die Basis für eine lebhafte Debatte zu Beginn der Plenarwoche des Nationalrats gelegt. Alle Parteien versuchten am Dienstag die Ereignisse in ihrem Sinn zu deuten. Hauptadressaten von Kritik waren Bundes-ÖVP und Wiener SPÖ.

Initiiert hatte die "Aktuelle Stunde" die FPÖ, die sich in Person von Klubobmann Herbert Kickl über die "Stuttgarter Tage" alterierte, die sich bei den Auseinandersetzungen zwischen kurdisch- und türkischstämmigen Demonstranten im 10. Wiener Gemeindebezirk abgespielt hätten. Ein "Wahnsinn" sei das, der abzustellen sei, ärgerte sich der freiheitliche Fraktionschef, der als Schuldige die ÖVP und ihr "Totalversagen im Bereich Zuwanderung, Asyl und Integration" erkor.

Besonders ins Visier nahm Kickl seinen Nachfolger als Innenminister, Karl Nehammer (ÖVP), für ihn der "SpongeBob der Innenpolitik", dem er empfahl: "Sie sollten weniger bellen und mehr beißen."

Nehammer warnte Türkei

Der Angesprochene antwortete prompt und versicherte: "Jeder Gewalttäter und jeder, der gegen das Symbolgesetz verstoßen hat, wird zur Rechenschaft gezogen." Auch jene, die glaubten, ein Mund-Nasen-Schutz schütze vor Verfolgung, würden sich täuschen. Ausschreitungen jeglicher Art hätten in Österreich keinen Platz.

Der Türkei richtete Nehammer aus, dass, wenn "ein anderes Land" versuche, hierzulande Unruhe zu stiften, dieses die "volle Konsequenz der Republik Österreich" kennenlernen werde. Die Demonstranten schilderte der Innenminister als außerordentlich: "Sie waren bereit zur totalen Gewalt gegen Mensch und Tier."

Die politischen Angriffe der Volkspartei in Richtung Wiener Stadtregierung überließ Nehammer VP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer. Das Aufeinandertreffen der Gruppierungen sei ja kein Zufall gewesen, sondern die Spitze eines Eisbergs: "Wir haben in Wien ein massives Integrationsproblem." Und dafür sei die Wiener Stadtregierung verantwortlich.

Leichtfried kritisiert rechtsextreme Gewalt in Favoriten

Der stellvertretende SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried empfahl Mahrer, vor der eigenen Tür zu kehren. "Beschweren Sie sich doch bei ihm", erinnerte er daran, dass Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) über Jahre für die Integrationsagenden in der Regierung zuständig gewesen sei und das Thema auch jetzt noch in der Hand der Volkspartei liege.

Zu den Ausschreitungen meinte Leichtfried, es gehe um rechtsextreme Gewalt, und die habe in Österreich nichts verloren. Es werde alle Anstrengungen gegen jene geben, die das Miteinander in Österreich gefährden. Für mitschuldig hält er Kickl wegen dessen "Überfalls" auf das BVT und speziell auf die Rechtsextremismus-Abteilung. "Das haben Sie jetzt davon."

Scherak: Dialog halten

Der freiheitliche Mandatar Hannes Amesbauer kehrte lieber zu Kurz zurück. Er hielt dem Auditorium bei seiner Rede ein älteres Foto des heutigen Kanzlers entgegen, auf dem Männer beim Wolfsgruß zu sehen sind. Unter anderem den Grünen hielt er vor, sich auf eine Seite in dem Konflikt zwischen Kurden und Türken zu stellen – "skandalös" für Amesbauer.

Seitens der Grünen warb die Abgeordnete Faika El-Nagashi dafür, die Ereignisse nicht für politisches Kleingeld und Stimmenfang zu verwenden, auch wenn die Versuchung noch so groß sein möge. Was es jetzt brauche, sei ein Schulterschluss im Kampf gegen Faschismus und Rechtsextremismus.

Neos-Klubvize Nikolaus Scherak betonte, dass man als wehrhafte Demokratie solchen Entwicklungen mit den Möglichkeiten des Rechtsstaats entgegentreten müsse. Daneben sollte geredet werden: "Selbst mit Leuten, die nicht allzu dialogbereit sind, sollte man Dialog halten." Der Polizei attestierte Scherak, mit ihrem besonnenen Auftreten Schlimmeres verhindert zu haben.

Indes wurde eine erneute Demonstration in Wien-Favoriten für Freitag angekündigt. Man wolle sich gegen faschistische Umtriebe stellen, erklärten Vertreter des linken "Bündnisses Antifaschistische Solidarität" bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Wiesenthal-Preis gegen Antisemitismus ins Leben gerufen

Alle Parlamentsfraktionen außer der FPÖ haben zudem am Dienstag im Verfassungsausschuss den Weg für den neuen Simon-Wiesenthal-Preis freigemacht, mit dem Initiativen gegen Antisemitismus ausgezeichnet werden sollen. Der Preis solle "anderen Mut machen, ihre Stimme zu erheben", sagte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) der APA.

Die mit 30.000 Euro dotierte Ehrung wird künftig einmal jährlich an bis zu drei Personen oder Personengruppen als Auszeichnung für ihr besonderes zivilgesellschaftliches Engagement gegen Antisemitismus und für die Aufklärung über den Holocaust verliehen. Der Preis soll das Andenken an den Architekten, Publizisten und Schriftsteller Simon Wiesenthal ehren, der es sich nach seiner Befreiung aus dem Konzentrationslager Mauthausen im Mai 1945 zur Lebensaufgabe gemacht hatte, NS-Verbrecher und Verbrecherinnen aufzuspüren und vor Gericht zu bringen. (APA, red, 7.7.2020)