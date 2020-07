Kanye West hat in der Vergangenheit Donald Trump im Weißen Haus besucht. Foto: EPA / Michael Reynolds

Der US-Rapper Kanye West scheint noch keine Unterlagen eingereicht zu haben, um bei der Präsidentenwahl im Herbst anzutreten. Die Webseite der Federal Election Comission (FEC) liefert keine Daten zu einer möglichen Kandidatur.

West hatte am Samstag auf Twitter geschrieben, dass er als Präsident kandidieren wolle. Der Unternehmer Elon Musk hatte ihm daraufhin, ebenfalls auf Twitter, seine Unterstützung zugesichert. Wests Ehefrau Kim Kardashian West hatte die Ankündigung mit einer US-Flagge retweetet.

Kanye Deez Nutz West ist registriert

Der Musiker hat 2018 Donald Trump im Weißen Haus getroffen. Damals trug West eine Kappe mit der Aufschrift "Make America Great Again". In seinem Tweet äußerte sich West aber nicht dazu, ob er für die Republikaner oder die Demokraten antreten möchte.

Wenn West sich noch als unabhängiger Kandidat aufstellen lassen möchte, muss er sich zum einen dazu registrieren lassen. Zum anderen müsste er auch in einigen Bundesstaaten eine bestimmte Anzahl an Unterstützungsunterschriften sammeln. Die Fristen dafür sind zwar in einigen Bundesstaaten schon ausgelaufen, West könnte aber noch in den verbleibenden Staaten Unterstützer suchen.

Bei der FEC ist ein Kandidat registriert, der zumindest einen ähnlichen Namen wie West hat. Kanye Deez Nutz West tritt laut FEC für die Green Party an. Die Wohnanschrift 1977 Gold Digger Avenue, Suite Yeezus, lässt aber auf einen Scherz schließen. (agr, 7.7.2020)