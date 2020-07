Kerry Washington und Reese Whitherspoon schenken einander nichts in "Little Fires Everywhere". Foto: Hulu / Amazon Prime

Familie, Ideologie, Rassismus, Schuld, Lüge, Pubertät – das alles steckt in "Little Fires Everywhere", und noch viel mehr. Zwei Monate bevor in Minnesota George Floyd durch Polizeigewalt starb, erschien "Little Fires Everywhere" und thematisierte den tiefsitzenden Rassismus in der US-amerikanischen Mittelklassegesellschaft der 1990er-Jahre. Zumindest diesbezüglich hat sich seither nicht allzu viel geändert. Was jetzt in der Black-Lives-Matter-Bewegung aufbricht, welchem Druck Familien heute standhalten müssen und wie nahe Klischee und Wahrheit im richtigen Leben manchmal beieinanderliegen, darüber spricht Doris Priesching mit STANDARD-Album-Chefin Mia Eidlhuber in der neuen Folge von Serienreif, dem STANDARD-Podcast. (red, 9.7.2020)