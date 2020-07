Natürlich lachten am See und auf den Wanderwegen alle. Gut so. Denn das Lachen war immer freundlich – nie hämisch oder verächtlich. Und spätestens nach der Antwort auf die Frage, wie weit man da und so unterwegs sein würde, kam auch Respekt dazu. Schon die Sprintwertung wäre für geschätzt 85 Prozent der "Normalbevölkerung" nicht zu schaffen – das vergessen Menschen in meiner oder unserer Blase gerne: Sechseinhalb Kilometer laufen ginge vermutlich noch irgendwie – aber 1600 Meter schwimmen? No way. Und zwar auch dann nicht, wenn man das nicht kombiniert und oder das Schwimmen alleine in vier Etappen aufteilt: Die Schwimmkompetenz österreichischer Schüler liegt, angeblich und obwohl Schwimmen in der Schule gelehrt und geprüft werden müsste, bei nicht einmal 200 Metern. Immer mehr Menschen in diesem Land können gar nicht schwimmen. Das ist zwar ein anderes Thema, aber in einem Land der Flüsse und Seen eigentlich Wahnsinn: Nicht Ertrinken hat nichts mit Sport oder einem Hobby zu tun.