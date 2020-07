Die beiden Männer wurden im Zuge einer Großfahndung festgenommen, in Wien ist am Dienstag eine Kundgebung geplant, es wird wenig Zustrom erwartet

Wie das Opfer stammen auch die beiden Beschuldigten aus Tschetschenien. Foto: APA / Matthias Lauber

Drei Tage nach dem Mord von Mamichan U. alias Martin B. in Gerasdorf reagiert die tschetschenische Community mit einer Kundgebung vor der russischen Botschaft. Die Message: Der Mord sei politisch motiviert gewesen und ein Auftrag des russischen Geheimdienstes. Der Getötete war immerhin bekannter Kritiker des brutalen tschetschenischen Regionalpräsidenten Ramsan Kadyrow.

Die Polizei berichtet im Vorfeld von nur 15 bis 50 angemeldeten Teilnehmern, man rechne mit einem ruhigen Verlauf, hieß es von der Landespolizei Wien. Dass es keine Gegendemonstration gibt, würde viel "Eskalationspotential heruasnehmen", so ein Sprecher.

Organisator: Die Leute hätten Angst

Auch der Organisator der Veranstaltung, Khuseyn Iskhanov, ein tschetschenischer Exilpolitiker und Vorsitzender des Kulturvereins Ichkeria rechnet vorab mit wenig Zustrom. Zu viele aus der tschetschinischen Community in Österreich hätten Angst, dort gesehen zu werden, sagte er gegenüber dem STANDARD. "Sie fürchten, dass ihr Foto in Tschetschenien auftaucht und dann ihre Familie dort bedroht wird".

Was er sich nun von der Österreichischen Politik erhofft? Einerseits eine lückenlose behördliche Aufklärung des Vorfalls, andererseits entschiedenes Auftreten gegen politische Auftragsmorde: Seit den Neunzigern seien in Europa schon 19 Tschetschenen ermordet worden, nun schon zwei davon in Österreich. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) vermutet jedenfalls im Fall Martin B. Hintermänner, wie er am Dienstag per Aussendung mitteilte.

Sorge um Ruf der Tschetschenen

Der Mord des 43-jährigen Martin B. findet nicht nur vor der russischen Botschaft, sondern auch international breite Aufmerksamkeit. Erst am Dienstag forderte Schwedens Ex-Regierungschef Carl Bildt forderte "europäische Antwort" auf "eine Serie von Mordanschlägen an Exil-Tschetschenen quer durch Europa, durchgeführt von russischen Agenten".

Exilpolitiker Iskhanov stört außerdem, dass Tschtschenen in Wien nun wegen dem Mord und der damit verbundenen medialen Aufmerksamkeit in ein schlechtes Licht gerückt werden. Medien erinnern etwa wieder an jene Tschetschenen, die im Vorjahr ein Bombenattentat auf den Stephansplatz geplant hatten. Aber unter den etwa 35.000 Teschteschenen, die in Österreich leben, sagt Iskhanov, seien viele um Integration bemüht. "80 Prozent unserer Kinder waren nie in der Heimat", sagt er, "ihre Muttersprache ist deutsch."

Laut Informationen der APA leben etwa drei Prozent der tschetschenischen Bevölkerung in Österreich. Das gesamte Spektrum des tschetschenischen Widerstands gegen Russland sei hier vertreten: Neben Befürwortern eines unabhängigen säkularen Staates Itschkerien, zu denen Iskhanov gezählt wird, seien auch jüngere, eher verdeckt agierende radikale Islamisten im Land.

Beschuldigte schweigen weiter

Die beiden Beschuldigten schweigen indes weiter. Auch das Obduktionsergebnis stand noch aus, sagte Friedrich Köhl, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Korneuburg, der APA. Resultate des in Auftrag gegebenen Schießgutachtens seien erst in mehreren Wochen zu erwarten, sagte Köhl. Eine solche Expertise sei "sehr aufwendig".

Auf Martin B. soll ein Kopfgeld ausgesetzt gewesen sein. Das behaupten Gesprächspartner der tschetschenischen Community gegenüber der APA. Grund soll der Videoblog von Martin B. gewesen sein. In insgesamt 29 Videos kritisierte der 43-Jährige die politische Führung der russischen Teilrepublik.

Am Samstag war der 43-jährige Martin B. in Gerasdorf bei der Einfahrt zu einer Baufirma erschossen worden. Der Ex-Polizist aus Tschetschenien hatte in Österreich den Status eines Konventionsflüchtlings. Die beiden Verdächtigen stammen ebenfalls aus Tschetschenien und wurden im Rahmen einer Großfahndung verhaftet. (elas, red, 7.7.2020)