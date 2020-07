Die Corona-Krise wirft einen langen Schatten auf das Sozialleben vieler Menschen. Während sich die Situation in den vergangenen Wochen zwar ein Stück entspannt hat, steigen die Infektionszahlen erneut und zeigen auf, wie schwierig es in diesen Zeiten ist, sich sorglos zum Feiern mit Freunden und Bekannten zu treffen – besonders in Clubs und Lokalen.

Im Freien zu feiern ist für viele zur guten Alternative geworden. Foto: Carlos Vergara

Clubben mit Abstand

Clubs und Lokale müssen derzeit spätestens um 1 Uhr morgens schließen. Ob die Sperrstunde ab August nach hinten verlegt wird, ist momentan noch ungewiss. Unter Einschränkungen und Auflagen könnte es dennoch möglich sein. Fiebermessen beim Eingang, eine reduzierte Anzahl an Gästen im Club und der Kauf von Karten im Vorfeld der Veranstaltung sind Ideen, die direkt in der Szene ausgearbeitet wurden und das Fortgehen quasi coronakonform wiederbeleben könnten. User "med_ali" betrachtet diese Vorschläge skeptisch:

Dass Clubbesuche bislang kaum möglich waren, hielt viele allerdings nicht davon ab, trotzdem zu feiern. In Wien haben sich bereits neue Party-Hotspots aufgetan: Ob am Donaukanal, auf dem Karlsplatz oder in Parks – Outdoor-feiern boomt. Außerdem bespielen viele Nachtclubs bei Schönwetter ihre Freiflächen mit unterschiedlichem Programm – auch tagsüber.

Gehen Sie derzeit fort?

Wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Welche Lokale oder Clubs können Sie empfehlen? Oder aus welchen Gründen lassen Sie das Feiern momentan lieber sein? (mawa, 10.7.2020)