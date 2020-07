Auch in Oberösterreich stehen nun Tests in den fleischverarbeitenden Betrieben im Fokus

Die Produktion wurde in vier der fünf betroffenen Schlachthöfe in der Lombardei eingestellt. Foto: Imago Images/Pacific Press Agency

Die Corona-Pandemie hat sie aus ihren gekühlten Arbeitshallen ins Rampenlicht gebracht: Die über 13.000 Fleischer und die vielen Leiharbeitskräfte in der Fleischverarbeitung. Sie waren zuletzt besonders von den Viruserkrankungen betroffen.

70 Infizierte in der Lombardei

Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischproduzenten Tönnies im deutschen Gütersloh sind auch lombardische Fleischfabriken und Wursthersteller von Covid-19-Infektionen betroffen. 70 Arbeitnehmer in fünf Schlachthöfen und Fleischfabriken der lombardischen Provinz Mantua wurden positiv auf das Coronavirus getestet, 200 weitere Personen wurden unter Heimquarantäne gestellt.

Die Lage sei unter Kontrolle, berichteten die lombardischen Gesundheitsbehörden. Bei den infizierten Arbeitnehmern handelt es sich um Italiener, Inder, Ghanaer und Osteuropäer. Eine Person wurde ins Spital eingeliefert, ihr Zustand sei jedoch nicht ernst. Die meisten Arbeitnehmer seien symptomfrei. Die Produktion wurde in vier der fünf betroffenen Schlachthöfe eingestellt. Tests sollen in anderen Fleischfabriken der Gegend durchgeführt werden.

Österreich: Tests in fleischverarbeitenden Betrieben

Fleischverarbeitende Betriebe stehen auch in Österreich im Fokus von Corona-Schutzmaßnahmen. In der Steiermark sind Coronavirus-Screening-Programme unter anderem in Schlachthöfen voll angelaufen. Günter Siwetz von der Landessanitätsdirektion bestätigte einen Bericht des ORF Radio Steiermark, wonach bisher alle Testergebnisse negativ ausgefallen sind. Die hygienischen Konzepte in den Schlachthöfen der Grünen Mark seien sehr gut, stellte er fest.

In Oberösterreich standen am Dienstag die Tests in den fleischverarbeitenden Betrieben besonders im Fokus. In zwei der betroffenen Unternehmen sind sie weitgehend abgeschlossen. Auch Tirol will seine Querschnitttestungen auf Mitarbeiter in Fleischverarbeitungsbetrieben ausweiten.

Immer größere Fleischbetriebe

Abzüglich der Ein-Personen-Unternehmer gab es in Österreich im Vorjahr 682 Arbeitgeberunternehmen in der Fleischbranche. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren waren es noch 764 Betriebe. Dafür wurden diese immer größer. Von den 13.510 unselbstständig Beschäftigten sind laut KMU Forschung Austria 10.835 Arbeiter und 2.357 Angestellte, weiters gab es im Vorjahr noch 318 Lehrlinge. Am kommenden Freitag starten deren Verhandlungen für den Kollektivvertrag 2020/21, im Vorjahr verliefen diese äußerst zäh.

Auch beim gestrigen Tiertransport-Gipfel bei Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) gibt es zunächst noch keine konkreten Ergebnisse. Anschober zeigt sich aber dennoch optimistisch. Es seien jedenfalls "gute Fortschritte" erzielt worden, sagte er im "Ö1-Morgenjournal". (red, APA, 7.7.2020)