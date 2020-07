Foto: APA / ROBERT JAEGER

Wien – Der Nationalrat hat am Dienstag ein Gesetz zur Konjunkturstärkung einstimmig, eines zur Investitionsförderung nur gegen die Stimmen der FPÖ beschlossen. Zentraler Punkt ist das Steuerpaket. Insgesamt wurden die Corona-Hilfen damit auf rund 50 Milliarden Euro erhöht. Ein Überblick:

Der Eingangssatz bei der Einkommenssteuer sinkt rückwirkend ab Jahresbeginn von 25 auf 20 Prozent .

bei der sinkt rückwirkend ab Jahresbeginn von 25 auf . Für Arbeitnehmer, die so bis 11.000 Euro verdienen, dass sie keine Lohnsteuer zahlen und von der Steuersenkung nichts haben, gibt es 100 Euro mehr Negativsteuer .

verdienen, dass sie keine Lohnsteuer zahlen und von der Steuersenkung nichts haben, gibt es . Weiters wurde der befristet geltende Höchststeuersatz von 55 Prozent für Spitzenverdiener bis 2025 verlängert .

für Spitzenverdiener . Eine weitere Neuerung ist die degressive Abschreibung . Bei größeren Investitionen bringt das zu Beginn Steuervorteile und damit eventuell mehr Liquidität. Firmen bekommen zudem die Möglichkeit eines Verlustrücktrags .

. Bei größeren Investitionen bringt das zu Beginn Steuervorteile und damit eventuell mehr Liquidität. Firmen bekommen zudem die Möglichkeit eines . Schließlich ist noch ein Bauernpaket enthalten. Für Landwirte ist unter anderem eine Dreijahresverteilung für Gewinne vorgesehen. Mit Abänderungsantrag wurde dies auch auf Forstwirte erstreckt.

enthalten. Für Landwirte ist unter anderem eine Dreijahresverteilung für Gewinne vorgesehen. Mit Abänderungsantrag wurde dies auch auf Forstwirte erstreckt. Für Flüge ab dem 31. August 2020 wird die Flugabgabe erhöht . Für Kurzstreckenflüge ( bis 350 km ) werden künftig 30 Euro pro Ticket für Kurzstreckenflüge fällig, während für sonstige Flüge 12 Euro pro Ticket gelten.

. Für Kurzstreckenflüge ( ) werden künftig für Kurzstreckenflüge fällig, während für sonstige Flüge gelten. Ebenfalls beschlossen wurde die siebenprozentige COVID-19-Investitionsprämie, mit der die Regierung Anreize für Unternehmen schaffen und damit der aktuell zurückhaltenden Investitionsneigung entgegenwirken will. Für Investitionen im Zusammenhang mit Digitalisierung, Ökologisierung, Gesundheit/Life Science ist eine Verdoppelung der Prämie vorgesehen. Das Förderprogramm, für das ein Budget in der Höhe von einer Milliarde Euro zur Verfügung steht, soll mit 1. September 2020 starten.

Waldfonds beschlossen

Der Nationalrat hat der Forstwirtschaft Abhilfe nach diversen Krisen in Aussicht gestellt. Mit den Stimmen von Koalition und FPÖ wurde Dienstagnachmittag ein Waldfonds eingesetzt, der mit 350 Millionen dotiert ist.

Die Forstwirtschaft hatte zuletzt mit mehreren Probleme zu kämpfen, in erster Linie mit der Borkenkäfer-Plage und der Coronakrise. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) sprach aber am Dienstag auch etwa starke Sturmschäden an.

Der Fonds ist zuständig für die Gewährung von Zuschüssen für förderbare Maßnahmen, z.B. Wiederaufforstung, Maßnahmen der Waldbrandprävention oder mechanische Entrindung. Auch Abgeltung von Werteverlust durch Borkenkäferbefall wird über den Fonds abgewickelt.

Opposition enttäuscht

Der SPÖ war all das angesichts der Coronakrise zu wenig, die NEOS kritisierten Gießkannengeldverteilung.

In der Debatte kam vor allem von der SPÖ Kritik. Die Maßnahmen der Regierung seien unambitioniert, der türkis-grüne Weg ein kraftloser, meinte Partei- und Klubchefin Pamela Rendi-Wagner. Die Steuerreform müsse fünf statt 1,6 Milliarden Euro umfassen. "Es muss fetzen", forderte sie, einmalige Almosen seien zu wenig. Für die Zustimmung der SPÖ reichte es schlussendlich aber doch.

Dass die Regierung kleine Einzelmaßnahmen setze und teilweise mit der Gießkanne unterwegs sei, diagnostizierte auch NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Viele der Entlastungsschritte seien aber auch zu begrüßen.

"Diese Regierung hat alles getan, um den Menschen zu helfen", sagte hingegen ÖVP-Klubchef August Wögininger. Er forderte SPÖ und FPÖ auf mitzustimmen, und zwar auch kommende Woche im Bundesrat. Andernfalls verzögere sich die Auszahlung der Gelder: "Stimmen Sie mit, dann wird alles gut."

Hubert Fuchs (FPÖ) stellte dies beim Konjunkturpaket in Aussicht, kritisierte aber die Investitionsregeln. Es sei dies ein "Musterbeispiel für schlechte Legistik". Es strotze vor unbestimmten Gesetzesbegriffen und sei kompliziert, unberechenbar und wenig treffsicher. Jakob Schwarz (Grüne) hob hingegen die Investitionsanreize für emissionsfreie Anlagen und umweltfreundliche Technologie hervor.

Von Regierungsseite wurde das Paket verteidigt. Die Konjunkturstärkung erfolge kurz- und langfristig, unterstrich Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP). "Egal wie man die Rechnung anstellt, das Geld fließt, es kommt an, bitte das auch zu berücksichtigen." Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) sah die Investitionsprämie als wichtigen Katalysator, und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) lobte die Entlastung der bäuerlichen Familienbetriebe.

Wirtschaftsvertreter zufrieden

Die Wirtschaftskammer zeigte sich fast überschwänglich: "Die heute im Nationalrat beschlossenen Maßnahmenpakete tragen die Handschrift der Wirtschaftskompetenz und weisen den Weg in die richtige Richtung: nämlich raus aus der Krise und hin zur Stärkung des Standorts", sagt Karlheinz Kopf, Generalsekretär der WKÖ.

Auch die Industriellenvereinigung (IV) begrüßt das Paket. Entscheidende Maßnahmen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, seien die degressive Abschreibung sowie der Verlustrücktrag, heißt es in einer Aussendung. (APA, red, 7.7.2020)