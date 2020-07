Foto: A1

A1 geht neue Wege und erweitert sein Angebot für bargeldlose Zahlungen. Am Mittwoch teilte das Unternehmen mit, dass Handelsbetriebe in ganz Österreich ab sofort die Möglichkeit haben, digitale Währungen zu akzeptieren – wenn sie A1-Payment nutzen. "Damit sind neben allen gängigen Zahlungsmethoden mit Maestro- oder Kreditkarten nun sowohl Zahlungen über Online-Plattformen wie Alipay, als auch Transaktionen von digitalen Währungen wie Bitcoin, Ethereum oder Dash möglich", so A1.

A1-Payment ist das Kassensystem von A1. Bei Bezahlungen mit digitalen Währungen wie Bitcoin, Ethereum oder Dash werden diese noch an der Kassa in Echtzeit in Euro umgerechnet. Ganz unabhängig vom genutzten digitalen Zahlungsmittel erhält der Händler den Kaufpreis in Euro. Damit ist jedes Kurs- oder Währungsrisiko ausgeschlossen. (red, 7.7. 2020)