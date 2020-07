Eine Mutter (Jessica Biel) ersticht einen ihr anscheinend völlig unbekannten Mann – und das Mysterium beginnt. Auftakt zu "The Sinner" um 22 Uhr in ORF 1.

21.50 DOKUMENTARFILM

Fußball um jeden Preis Der 18-jährige Abdel trainiert seit fünf Jahren beim Havre Athletic Club, einer der besten und anspruchsvollsten Ausbildungsstätten in Europa, die Stars wie Paul Pogba oder Dimitri Payet hervorgebracht hat. Der Film begleitet Abdel, der sich in der entscheidenden Phase befindet, ob er es bis zum Fußballprofi schafft. Der Erfolgsdruck ist enorm. Bis 22.45, Arte

22.00 MINISERIE

The Sinner (1/8) Die Ehefrau und Mutter Cora Tannetti (Jessica Biel) begeht am helllichten Tag eine unbegreifliche Bluttat. Während sie sich selbst die Tat nicht erklären kann, macht sich der Ermittler Ambrose (Bill Pullman) auf Spurensuche in ihrer Vergangenheit, um ein Motiv für den Mord zu finden. Die Serie basiert auf dem Roman Die Sünderin der deutschen Autorin Petra Hammesfahr. Der ORF ist mit der Ausstrahlung wieder etwas spät dran, mittlerweile gibt es bereits drei Staffeln. Bis 22.40, ORF 1

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Streit ums Gelobte Land – Israel und Palästina Israel will Teile des Westjordanlandes zu seinem Staatsgebiet erklären. Für die Uno ist die Annexion ein schwerwiegender Verstoß gegen das Völkerrecht. Die Sendung begleitet den französischen Juden Pinhas Attali, der sich mit Frau und neun Kindern in der jüdischen Siedlung Kiryat Arba nahe Hebron im Westjordanland niedergelassen hat. In Kiryat Arba leben 8000 jüdische Siedler, von denen sich viele als harter Kern der radikalen Siedlerbewegung begreifen. Bis 23.10, ORF 2

22.45 DOKU

Jung hinter Gittern Die Dokumentation führt den Zuseher in den brutalen Mikrokosmos einer Jugendstrafanstalt tief im Ardenner Wald, nahe der belgisch-französischen Grenze. In einem Gefängnis ohne Tageslicht verbüßen die jungen Straftäter mehrjährige Haftstrafen. Die Devise scheint zu lauten: Wegschließen statt Resozialisierung. Bis 23.45, Arte

23.10 REPORTAGE

Weltjournal +: Israel – zwei Seiten einer Staatsgründung Am 14. Mai 1948, drei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Holocaust mit sechs Millionen jüdischen Opfern, wurde Israel als Staat der Juden gegründet. Für die Palästinenser, die flüchteten oder vertrieben wurden, gilt dieser Tag als Katastrophe. Ex-Israel-ORF-Korrespondent Ben Segenreich und Nahost-Korrespondent Karim El-Gawhary berichten. Bis 0.00, ORF 2

23.10 GROTESKE

U-Turn – Kein Weg zurück(USA 1997, Oliver Stone) Schwer zu glauben, was ein kaputter Kühlerschlauch für Katastrophen auslösen kann: Ein verzweifelter Mann, seine indianische Frau, die Hitze und eine Kleinstadt in Arizona verwickeln einen gestrandeten Spieler in ein tödliches Spiel. Top besetzter Oliver-Stone-Film mit Sean Penn, Nick Nolte, Jennifer Lopez, Claire Danes, Joaquin Phoenix, Billy Bob Thornton und Jon Voight. Bis 1.05, 3 sat