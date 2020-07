Bedrohte Tiere, die Babyelefanten. Foto: Der Standard

"Die Kunst der Liebe besteht darin, dass man eine stabile Nähe herstellt, dem anderen aber ausreichend Freiheit lässt", sagt der deutsche Freundschaftsforscher Wolfgang Krüger in seiner Studie "Freiraum für die Liebe – Nähe und Abstand in der Partnerschaft". Das Nähe-Distanz-Problem, das die österreichische Weltöffentlichkeit derzeit als die Sache mit dem Babyelefanten kennt, existiert nicht nur in Liebesbeziehungen. Dort kann man anhand des Gummibandprinzips ja schon einmal die Zügel locker lassen.

Wenn es das Gummiband nicht am Dehnungspunkt zerreißt, schnellen Partner oder Partnerin ja ohnehin derartig gach zurück, dass man ihn oder sie mit voller Wucht hinaufgeprackt bekommt. Hallo, Ffatz! Iff glaub, iff hab ge’ade meine Ffähne verffluckt!

Wolfgang Krüger, der auf die Verbesserung einer Beziehung statt auf deren Eskalation hinarbeitet, sieht das positiv. Trotz aller Entgleisungsrisiken gilt: "Ziehe ich mich zurück, kommt der Partner nach." So entsteht ein Geben und Nehmen.

Erst der Elefant, dann der Mensch

Apropos Wegnehmen, worauf ich heute eigentlich hinauswill: Ich habe schon länger befürchtet, dass sobald die Menschen ihre Masken ablegen, die Babyelefanten aussterben werden. Man muss kein großer Philosoph oder Esoteriker, Virologe oder Gesundheitsminister sein, wenn man weiters behauptet: Erst stirbt der Elefant, dann stirbt der Mensch!

Abgesehen davon, dass man im Lockdown seine Soziophobien in aller Ruhe ausleben durfte: Warum wird man im Supermarkt wieder angerempelt? Warum laufen einem im Freibad wieder diese kleinen Bazillenschleudern frech über das Handtuch? Kann es denn sein, dass man sich draußen in der Natur ein einziges Mal auf eine einsame Bank setzt, ohne dass innerhalb von Minuten eine zankende Großfamilie mit Quengelbabys daherkommt und sich direkt neben einen hinplatziert? Horch, jetzt kommen noch Mähdrescher und heulende Motorräder! Gleich wird ein Flugzeug neben uns abstürzen.

Distanz und Nähe gehen sich übrigens nie aus. Der Elefant ist ein Herdentier, so wie der Mensch. (8.7.2020)