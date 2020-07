Die Zweite Liga oder Ein Hoch auf Archivbilder. Foto: GEPA pictures/ HPYBET

Steyr – Gleich zwei Clubs der zweiten Fußball-Liga haben die Corona-Testvorgaben falsch interpretiert. Die Bundesliga hat deswegen Verfahren gegen den Kapfenberger SV und Vorwärts Steyr eingeleitet. Es wurden offenbar grobe Fehler im Umgang mit dem sogenannten Test-Pooling begangen.

Gegen beide Clubs laufen nun Verfahren wegen "Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung". Die Clubs haben sich im Präventionskonzept freiwillig verpflichtet, wöchentliche PCR-Tests bei allen Vertretern der "Roten Gruppe", also in erster Linie Spielern und Betreuern, durchzuführen. Dies dürfte in Kapfenberg und Steyr nicht immer bei allen Personen passiert sein.

"Falsch interpretiert"

Laut Ligaangaben hat die medizinische Abteilung von Steyr das Test-Pooling falsch interpretiert und jeweils nur einen Spieler pro Fünfergruppe getestet, anstatt fünf Tests gemeinsam auszuwerten. "Somit wurden nicht sämtliche Akteure jede Woche wie vom Präventionskonzept vorgesehen getestet", hieß es in einer Ligaaussendung am Dienstag.

Stichprobenartige Tests sind nicht erlaubt. Doch auch Kapfenberg dürfte mögliche Infektionen seiner Spieler so überprüft haben. "Wir haben die rote Gruppe – das sind 35 Personen – in sieben Gruppen eingeteilt und haben dann jede Woche aus jeder Gruppe einen Test gemacht. Sodass wir pro Woche auf sieben Tests gekommen sind. Das war unsere Interpretation des Poolings", sagte KSV-Clubarzt Albert Sacherer gegenüber dem ORF.

Umsetzung nicht überprüft

Die Umsetzung wurde von der Liga bisher nicht überprüft, wie Liga-Vorstand Christian Ebenbauer gegenüber dem Ö3-Radio sagte: "Wir gehen davon aus, dass Selbstverantwortung im Bereich des Präventionskonzepts, das einstimmig von den Clubs beschlossen wurde, auch von den Clubs gelebt wird."

Die Liga reagierte auf die Fälle mit einer "Aktion scharf". Sie will nun "Rechnungen, Laborbefunde etc." von allen Zweitliga-Clubs als Beweis für durchgeführte Tests haben, wie die Liga gegenüber der APA bestätigte.

Steyr meldete sich

Steyr meldete sich nach Bekanntwerden der Kapfenberg-Causa am Montag laut Ebenbauer proaktiv. "Steyr ist bereits heute in der Früh aktiv an mich herangetreten, um über den Umstand aufzuklären, dass sie scheinbar hier einen Fehler gemacht haben, oder dass sie eben so getestet haben wie auch Kapfenberg, weshalb wir begonnen haben bei allen Clubs nachzufragen."

In Kapfenberg wurden alle Akteure mittlerweile flächendeckend getestet. Auch jene drei Spieler, die zuletzt positiv waren, sind nun negativ. Die gesamte Mannschaft bleibt laut Liga-Angaben aber in Quarantäne, die zuvor Positivgetesteten in Einzel-Quarantäne. Am Freitag stehen für die gesamte Mannschaft erneut Testungen an. Fällt auch ein zweiter Befund negativ aus, dürfen auch die drei genannten Spieler laut dem Hygiene- und Präventionskonzepts der Liga wieder am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen. In Steyr sollen am Mittwoch flächendeckende Tests folgen.

GAK will Verschiebung

Für Kapfenberg stünde am Samstag das Auswärtsspiel beim GAK an. Die Grazer melden aber Bedenken an. "Wir werden keinen Spieler zwingen, hier anzutreten und natürlich werden wir auch weiterhin mit der Liga beraten, wie hier vorzugehen ist, aber wir präferieren eine Verschiebung des Spiels", meinte GAK-Manager Matthias Dielacher. Vorwärts Steyr, das bisher keinen positiven Test vermeldet hat, steht die Auswärtsreise zur Lustenauer Austria (Samstag) bevor.

Sollte die Saison nicht ordnungsgemäß beendet werden können, dürfte dies auch Auswirkungen auf die Bundesliga haben. Da es aus der 2. Liga im Falle eines Ligaabbruchs keinen formellen Aufsteiger geben würde, müsste die WSG Tirol nicht absteigen – und Austria Klagenfurt oder die SV Ried wohl auch kommende Saison in der zweiten Liga spielen. (APA, 7.7.2020)