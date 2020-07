2005 und 2006 wurde Alonso im Renault Weltmeister. Foto: REUTERS/Gustau Nacarino

Spielberg – Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso kehrt offenbar in die Königsklasse des Motorsports zurück. Nach BBC-Informationen hat der 38-Jährige für das kommende Jahr einen Vertrag bei seinem ehemaligen Rennstall Renault unterschrieben. Der Deal soll in Kürze offiziell gemacht werden.

Der Spanier Alonso war zuletzt immer wieder mit Renault in Verbindung gebracht worden, da der Australier Daniel Ricciardo das Team verlässt und ab 2021 ins McLaren-Cockpit steigen wird. Alonso, der 2005 und 2006 mit Renault den WM-Titel geholt und 2018 bei McLaren seinen Abschied verkündet hatte, wird Teamkollege des Franzosen Esteban Ocon.

"El Periodico" aus Spanien zufolge soll die Verpflichtung von Fernando Alonso am Mittwoch (13.00 Uhr) auf einer Video-Konferenz verkündet werden. Von einem Zweijahresvertrag für Alonso plus einer Option auf eine weitere Saison ist die Rede.

Immer wieder Gerüchte

Ein Renault-Sprecher erklärte zu den Spekulationen, das Team werde "Gerüchte nicht kommentieren". Alonso, der bereits von 2002 bis 2006 und von 2008 bis 2009 im Renault-Cockpit saß, hatte nach seinem Formel-1-Abschied vor eineinhalb Jahren immer wieder mit einer Rückkehr kokettiert.

Der ewig rennverrückte Alonso hatte sich zuletzt auf anderem Terrain versucht. Bei seinem Debüt bei der Rallye Dakar im Januar wurde er starker 13. Beim Indy 500 Ende August in den USA will er versuchen, die "Triple Crown" des Motorsports zu holen. Das Formel-1-Rennen in Monaco sowie die 24 Stunden von Le Mans hatte er jeweils zweimal gewonnen. (sid, APA, red, 7.7.2020)