Betroffener stand laut dem Club nicht im 18-Mann-Kader des letzten Spiels – ganzes Team in häuslicher Quarantäne

Der Betroffene ist jedenfalls nicht auf diesem Bild zu sehen – laut dem TSV Hartberg stand er gegen Sturm nicht im Kader. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Hartberg – Nach dem Abschluss der Qualifikation- und Meistergruppe erlebt die Fußball-Bundesliga ihren ersten Corona-Fall. Bei TSV Hartberg wurde ein Spieler positiv auf Covid-19 getestet. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wurde der Betroffene und die gesamte Mannschaft nach dem Bekanntwerden in häusliche Quarantäne geschickt.

Für Hartberg ist die Bundesliga-Saison noch nicht beendet, sie kämpfen als Fünftplatzierter noch im Liga-Play-off um den letzten zu vergebenen Europacup-Startplatz. Am Samstag ist ihr Antreten beim Sieger der Partie Austria – Altach (Dienstag) geplant, am kommenden Mittwoch ist in Hartberg das Rückspiel angesetzt. Laut Ligaangaben sollen die Spiele derzeit wie geplant über die Bühne gehen.

Den Namen des Spielers wollte der Club aus Rücksicht auf die Privatsphäre des Betroffenen nicht nennen. Er ist laut Club zuletzt aber nicht im 18-Mann-Kader beim Match gegen Sturm Graz gestanden. (APA, 7.7.2020)