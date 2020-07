Arsenals Eddie Nketiah (nicht im Bild) flog vier Minuten nach seiner Einwechslung mit Rot – ohne die Dauer der VAR-Überprüfung wäre er gar nur zwei Minuten am Platz gestanden. Ballkontakt hatte Nketiah keinen. Foto: AP Photo/Adam Davy,Pool

London – Arsenal hat in der englischen Fußball-Premier-League mit dem 1:1 gegen Leicester City den fünften Pflichtspielsieg in Serie verpasst. Pierre-Emerick Aubameyang schoss die "Gunners" mit seinem 20. Saisontor in Führung (21.), Jamie Vardy gelang der Ausgleich für die Gäste (84.), die nach einem Platzverweis gegen Arsenals Edward Nketiah in der letzten Viertelstunde in Überzahl spielten. Vardy hat im Rennen um die Torjägerkrone damit weiter zwei Treffer Vorsprung auf Aubameyang.

Arsenal liegt mit 50 Punkten auf Platz sieben. Auf Rang fünf, der möglicherweise für die Champions-League-Qualifikation reicht, fehlen trotz eines Spiels mehr fünf Punkte. Leicester holte erstmals seit 1995 wieder Zählbares bei Arsenal, musste aber Rang drei an Chelsea (3:2 bei Crystal Palace) abgeben. Die Mannschaft von Christian Fuchs, der ab der 59. Minute spielte, hat aus den jüngsten zehn Spielen nur zwei Siege geholt.

Chelsea schlägt Crystal Palace

Chelsea hatte seine Ansprüche auf einen Champions-League-Rang zuvor mit einem 3:2 bei Crystal Palace untermauert. Oliver Giroud (6.), Christian Pulisic (27.) und Tammy Abraham (71.) trafen für die Blues, Wilfried Zaha (34.) und Christian Benteke (72.) konnten jeweils nur verkürzen.

Luft für Norwich wird dünn

Norwich City steht vor dem Abstieg. Das Schlusslicht verlor am Dienstagabend beim direkten Konkurrenten FC Watford mit 1:2 (1:1) und hat vier Spieltage vor dem Saisonende zehn Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Für Norwich war es die sechste Liga-Niederlage in Serie.

Die "Kanarienvögel" gingen früh durch Emiliano Buendia in Führung (4.), kassierten dann aber noch zwei Gegentreffer. Erst glich Craig Dawson (10.) aus, dann schlug Danny Welbeck spektakulär per Fallrückzieher zu (55.). (APA, red, sid, 7.7.2020)

Ergebnisse der 34. Runde:

Crystal Palace – Chelsea 2:3 (1:2)

Watford – Norwich City 2:1 (1:1)

Arsenal – Leicester City 1:1 (1:0) Leicester: Fuchs ab 59.