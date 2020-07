[Inland] Polizei soll künftig Corona-Infektionsketten ermitteln.

[International] Brasiliens Präsident Bolsonaro positiv auf Covid-19 getestet.

[Panorama] In Oberösterreich gilt ab Donnerstag wieder die Maskenpflicht.

[Wirtschaft] Arbeitslosigkeit steuert auf historischen Höchststand zu.

Die Corona-Krise treibt Fahrgäste und Fracht zu Pkw und Lkw. Heuer erwartet ÖBB-Chef Andreas Matthä rote Zahlen. Er baut auf ein Puzzle an Staatshilfen.

[Web] Facebook: Zuckerberg rechnet mit Ende des Werbeboykotts.

[Podcast] Podcast: Epstein-Skandal – wer ist Ghislaine Maxwell und packt sie aus?

[Reisen] Wildcampen kann in Österreich teuer kommen.

[Wetter] Hoher Luftdruck sorgt für viel Sonnenschein. In den meisten Landesteilen ist es oft wolkenlos oder nur gering bewölkt. Lediglich nördlich der Donau machen sich teils dichte Quellwolkenschichten bemerkbar. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis West. Frühtemperaturen 7 bis 14 Grad, Tageshöchsttemperaturen 21 bis 29 Grad.

[Zum Tag] Am 8. Juli 1908 flog die französische Bildhauerin Thérèse Peltier in Turin als erste Frau in einem Flugzeug mit.