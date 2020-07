In dieser Galerie: 2 Bilder In Belgrad kam es bei Protesten gegen Ausgangssperren zu Ausschreitungen Foto: EPA Eine Reise nach Italien ist weiterhin uneingeschränkt möglich. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Laut Medienberichten (hier und hier) könnte es Änderungen bei der Reisefreiheit geben . Betroffen dürfte der Westbalkan sein. Es könnte aber auch zu Verschärfungen bei Reisen nach Rumänien, Bulgarien oder die Republik Moldau kommen. Näheres ist nach dem Ministerrat heute Vormittag von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) zu erwarten.

In Belgrad kam es in der Nacht zu Ausschreitungen bei Protesten gegen Ausgangssperren, die ab Freitag gelten sollen.

Österreich und seine Nachbarländer bereiten sich auf den Herbst vor – da treffen Coronavirus und Grippe zusammen. Die deutschsprachigen Gesundheitsminister waren zu Gast in Wien.



Österreich und seine Nachbarländer bereiten sich auf den Herbst vor – da treffen Coronavirus und Grippe zusammen. Die deutschsprachigen Gesundheitsminister waren zu Gast in Wien. Die Stopp-Corona-App bekommt Unterstützung. Eine gleichnamige Plattform hat sich formiert.

Die Stopp-Corona-App bekommt Unterstützung. Eine gleichnamige Plattform hat sich formiert. Oberösterreichs Landtag tagt am Mittwoch ganz im Zeichen der Corona-Maßnahmen.

Oberösterreichs Landtag tagt am Mittwoch ganz im Zeichen der Corona-Maßnahmen. Brasilien mit über 1.200 Toten. Auch Präsident Jair Bolsonaro infiziert. In Chile wurden in 24 Stunden 2.400 Neuinfektionen verzeichnet.

am Mittwoch ganz im Zeichen der Corona-Maßnahmen. Brasilien mit über 1.200 Toten. Auch Präsident Jair Bolsonaro infiziert. In Chile wurden in 24 Stunden 2.400 Neuinfektionen verzeichnet.

Erneute Einschränkung der Reisefreiheit

Laut Medienberichten (hier und hier) könnte die Bundesregierung noch am Mittwoch erneute Reisebeschränkungen verhängen. Betroffen wären demnach mit Rumänien, Bulgarien, die Republik Moldau sowie möglicherweise auch Länder auf dem Westbalkan. In manchen der genannten Länder sind die Neuinfektionen zuletzt wieder deutlich angestiegen. Außenminister Alexander Schallenberg hatte sich am Montag bei einem Besuch in Bozen zwar noch für offene Grenzen ausgesprochen aber gleichzeitig auch gewarnt, dass sich das Virus nicht auf Urlaub befinde.



Ausschreitungen in Belgrad

Eine Gruppe von Demonstranten stürmte auch das Parlamentsgebäude in Belgrad. Foto: EPA

Bei Protesten gegen eine geplante neue Corona-Ausgangssperre in Serbien ist es zu Ausschreitungen gekommen. Demonstranten warfen am Dienstagabend in Belgrad Steine auf Polizisten und feuerten Leuchtraketen ab, wie Fernsehbilder zeigten. Eine Gruppe Demonstranten stürmte das Parlamentsgebäude. Die Polizei setzte Tränengas ein.

Kurz zuvor hatte Präsident Aleksandar Vučić die neue Ausgangssperre angekündigt, die von Freitag bis Montag gelten soll. Wobei unklar, ob die Regel für Belgrad oder Serbien gelten soll.

Tausende Menschen demonstrierten im Zentrum der Hauptstadt gegen die Maßnahme. Die Demonstranten forderten Vučić in Sprechchören zum Rücktritt auf. Die Partei des Präsidenten hatte Parlamentswahlen am 21. Juni klar gewonnen. Vor den Wahlen waren die Corona-Restriktionen weitgehend aufgehoben worden, es fanden Sportveranstaltungen mit tausenden Zuschauern statt.

Am Mittwochvormittag hatte sich die Lage in der serbischen Hauptstadt wieder beruhigt.

In Serbien war erstmals am 6. März eine Corona-Infektion nachgewiesen worden. Seither wurden in dem Balkanstaat mehr als 16.700 Infektions- sowie 330 Todesfälle gezählt – davon zuletzt 13 Todesfälle binnen 24 Stunden, so viele wie noch nie seit Beginn der Ausbreitung des neuartigen Virus in Serbien.

Vorbereitung auf Grippewelle

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) lud seine deutschsprachigen Kollegen nach Wien. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Die Gesundheitsminister von Österreich, Deutschland, Luxemburg, Schweiz und Liechtenstein haben am Dienstagabend auf Einladung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) über die Herausforderungen des Herbsts gesprochen. Eine frühzeitige und sorgfältige Vorbereitung auf die nächste Grippesaison sei wichtig, um eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern.

Unter den Ministern herrsche Einigkeit darüber, dass dem Zusammentreffen von Covid-19 und der Influenza im Herbst nur mit einem Maßnahmenmix begegnet werden könne, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. "Wir wollen uns alle intensiv auf die Corona-Herausforderung im Herbst vorbereiten – durch einen Ausbau der Testungen, durch ein schnelleres Kontaktpersonenmanagement und durch eine Stärkung des Risikobewusstseins der Bevölkerung", sagte Anschober. Diskutiert wurden auch die "Lehren aus Covid-19" und die gemeinsame Impfstoffbeschaffung.

Die deutschsprachigen Gesundheitsministerinnen und -minister treffen sich seit 2013 jährlich. Das nächste deutschsprachige Gesundheitsquintett soll im Juni 2021 in Luxemburg stattfinden.

Stopp-Corona-App bekommt Unterstützung

Die Stopp-Corona-App bekommt Unterstützung durch eine gleichnamige Plattform, zu der sich Vertreter aus dem Gesundheitsbereich und der Politik, Sozialpartner sowie Datenschützer und weitere zivilgesellschaftliche Initiativen zusammengefunden haben. Diese sollen die weiteren Entwicklungsschritte und die Zukunft der App mitgestalten.



Das Österreichische Rote Kreuz hat die Entwicklung der App beauftragt. "Aber wir haben uns entschlossen, die Zukunft und Weiterentwicklung der App in die Verantwortung einer Plattform zu legen und so einen möglichst breiten Diskurs zu ermöglichen" sagte Gerry Foitik, Bundeskommandant des ÖRK. Die teilnehmenden Personen und Organisationen können Vorschläge für weitere Entwicklungsschritte einbringen, die dann von allen anderen Plattformunterstützern beurteilt und befürwortet oder abgelehnt werden.

An der konstituierenden Sitzung der Plattform nahmen auf Einladung des Gesundheitsministeriums und des Österreichischen Rotes Kreuzes – unter anderem Arbeitskammer, ÖGB, Wirtschaftskammer, Landwirtschaftskammer, Industriellen Vereinigung, Apothekerkammer, und die Bischofskonferenz teil.

Oberösterreichs Landtag tagt

Die Sitzung des Oberösterreichischen Landtags am Donnerstag steht im Zeichen von Corona: Nicht nur, dass die Abgeordneten nach wie vor in einem Ausweichquartier tagen, das die Einhaltung von Abstandregeln ermöglicht, SPÖ und Grüne haben auch Anfragen unter anderem im Zusammenhang mit den Schulschließungen angekündigt.

Das Bundesland führt ja am Donnerstag wieder die Maskenpflicht ein. Die Maßnahme wurde angesichts neu ausgebrochener Infektions-Cluster in Oberösterreich notwendig.

Brasilien meldet mehr als 1.200 Tote

In Brasilien weht nicht nur der Wind. Es tobt auch die Corona-Pandemie. Mehr als 1.200 Menschen sind dort laut offiziellen Angaben zuletzt binnen eines Tages gestorben. Foto: Reuters

Brasilien bestätigt nach Angaben des Gesundheitsministeriums in den letzten 24 Stunden 45.305 neue Coronavirus-Fälle und 1.254 weitere Todesfälle. Das lateinamerikanische Land verzeichnet offiziellen Daten zufolge bisher insgesamt 1,668.589 Infektionen und 66.741 Todesopfer, die auf das Virus zurückzuführen sind.

Prominentester Infizierter ist der brasilianische Präsident, Jair Bolsonaro. Er fühle sich bei "guter Gesundheit", sagte er am Dienstag vor Journalisten. Zuvor hatte er Fieber und Gliederschmerzen gehabt.

In Chile hat die Zahl der Corona-Infektionen die Schwelle von 300.000 überschritten. In den vergangenen 24 Stunden seien mehr als 2.400 Neuinfektionen registriert worden, teilten die Behörden am Dienstag mit. Die Zahl der Todesfälle habe sich um 50 auf mehr als 6.400 erhöht. Das Gesundheitsministerium sieht das Land in der Pandemie-Bekämpfung dennoch auf einem guten Weg – und will die landesweiten Corona-Einschränkungen weiter lockern. (red, 8.7.2020)