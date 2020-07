Demonstranten stürmten das Parlamentsgebäude in Belgrad. In Brasilien starben mehr als 1.200 Menschen binnen eines Tages: Die aktuellen Corona-Updates im Überblick

In Belgrad kam es in der Nacht zu Ausschreitungen bei Protesten gegen Ausgangssperren, die ab Freitag gelten sollen.

Wien will die Covid-19-Ausbreitung mit gezielten Regeln beeinflussen. Man sei gut gerüstet für einen Anstieg der Neuinfektionen im Herbst. Auch Tirol sieht sich gerüstet.

Oberösterreichs Landtag tagt am Mittwoch ganz im Zeichen der Corona-Maßnahmen.

Brasilien mit über 1.200 Toten. Auch Präsident Jair Bolsonaro infiziert. In Chile wurden in 24 Stunden 2.400 Neuinfektionen verzeichnet.

Ausschreitungen in Belgrad

Bei Protesten gegen eine geplante neue Corona-Ausgangssperre in Serbien ist es zu Ausschreitungen gekommen. Demonstranten warfen am Dienstagabend in Belgrad Steine auf Polizisten und feuerten Leuchtraketen ab, wie Fernsehbilder zeigten. Eine Gruppe Demonstranten stürmte das Parlamentsgebäude. Die Polizei setzte Tränengas ein.

Kurz zuvor hatte Präsident Aleksandar Vučić die neue Ausgangssperre angekündigt, die von Freitag bis Montag gelten soll. Wobei unklar, ob die Regel für Belgrad oder Serbien gelten soll.

Eine Gruppe von Demonstranten stürmte auch das Parlamentsgebäude in Belgrad. Foto: EPA

Tausende Menschen demonstrierten im Zentrum der Hauptstadt gegen die Maßnahme. Die Demonstranten forderten Vučić in Sprechchören zum Rücktritt auf. Die Partei des Präsidenten hatte Parlamentswahlen am 21. Juni klar gewonnen. Vor den Wahlen waren die Corona-Restriktionen weitgehend aufgehoben worden, es fanden Sportveranstaltungen mit tausenden Zuschauern statt.

Zuletzt erreichte die Zahl der neuen Todesfälle durch die Coronavirus-Infektion in dem Balkanstaat jedoch einen Rekordstand. Kurz vor Ankündigung der Ausgangssperre wurden 13 Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet – so viele wie noch nie seit Beginn der Ausbreitung des neuartigen Virus in Serbien.

Wien sieht sich für Herbst gerüstet

Die Bundeshauptstadt sieht sich gut gerüstet, sollte es zu einem weiteren Anstieg bei den Coronavirus-Infektionen kommen. An der Strategie im Umgang mit der Pandemie wurde weiter gefeilt, das Lager ist mit Schutzmaterialien gefüllt. "Wir sind in die Steuerungsfähigkeit gekommen, können die Epidemie wirklich stark mit gezielten Regeln beeinflussen", sagte ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).

Die Verantwortlichen der Stadt rechnen damit, dass die Zahlen – jedenfalls im Herbst – wieder steigen werden. "Das war auch zu erwarten und muss nicht per se zum Problem werden, wenn man richtig und rasch reagiert." Wobei man mit dem derzeit in diesem Zusammenhang oft verwendeten Begriff "zweite Welle" nicht so glücklich ist: "Es wird uns nichts überrollen. Was wir die letzten Wochen beobachtet haben, sind einzelne Cluster."

Neben Wien gaben auch Vertreter Tirols an, gut auf einen etwaigen Anstieg der Neuinfektionen im Herbst bereit zu sein. Contact-Tracing, Isolierung und Testung würden in beiden Bundesländern erlauben, schnell und zielgenau zu reagieren, hieß es.

Oberösterreichs Landtag tagt

Die Sitzung des Oberösterreichischen Landtags am Donnerstag steht im Zeichen von Corona: Nicht nur, dass die Abgeordneten nach wie vor in einem Ausweichquartier tagen, das die Einhaltung von Abstandregeln ermöglicht, SPÖ und Grüne haben auch Anfragen unter anderem im Zusammenhang mit den Schulschließungen angekündigt.

Das Bundesland führt ja am Donnerstag wieder die Maskenpflicht ein. Die Maßnahme wurde angesichts neu ausgebrochener Infektions-Cluster in Oberösterreich notwendig.

Brasilien meldet mehr als 1.200 Tote

In Brasilien weht nicht nur der Wind. Es tobt auch die Corona-Pandemie. Mehr als 1.200 Tote sind dort laut offiziellen Angaben zuletzt binnen eines Tages gestorben. Foto: Reuters

Brasilien bestätigt nach Angaben des Gesundheitsministeriums in den letzten 24 Stunden 45.305 neue Coronavirus-Fälle und 1.254 weitere Todesfälle. Das lateinamerikanische Land verzeichnet offiziellen Daten zufolge bisher insgesamt 1,668.589 Infektionen und 66.741 Todesopfer, die auf das Virus zurückzuführen sind.

Prominentester Infizierter ist der brasilianische Präsident, Jair Bolsonaro. Er fühle sich bei "guter Gesundheit", sagte er am Dienstag vor Journalisten. Zuvor hatte er Fieber und Gliederschmerzen gehabt.

In Chile hat die Zahl der Corona-Infektionen die Schwelle von 300.000 überschritten. In den vergangenen 24 Stunden seien mehr als 2.400 Neuinfektionen registriert worden, teilten die Behörden am Dienstag mit. Die Zahl der Todesfälle habe sich um 50 auf mehr als 6.400 erhöht. Das Gesundheitsministerium sieht das Land in der Pandemie-Bekämpfung dennoch auf einem guten Weg – und will die landesweiten Corona-Einschränkungen weiter lockern. (red, 8.7.2020)