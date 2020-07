Am Dienstagabend kam es in der serbischen Hauptstadt zu Massenprotesten vor dem Parlament, nachdem Präsident Vučić Ausgangssperren ankündigte

In dieser Galerie: 3 Bilder Die Polizei reagierte mit Tränengas auf die Demonstrationen. Foto: EPA/KOCA SULEJMANOVIC Am Dienstag verkündete Aleksandar Vučić fast unter Tränen die Maßnahmen, ... Foto: AP ... am Mittwoch rügte er die Demonstranten und zeigte Bilder verletzter Polizisten. Foto: Reuters/Marko Djurica

Belgrad – Am Dienstagabend haben sich tausende wütende Bürger in Belgrad vor dem serbischen Parlament versammelt, nachdem Präsident Aleksandar Vučić zuvor – beinahe unter Tränen – verschärfte Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung der Pandemie angekündigt hatte. So soll von Freitagabend bis Montagfrüh in Belgrad eine Ausgangssperre gelten. Die erbosten Bürger und Bürgerinnen forderten, dass der Präsident sich zeigen solle, forderten gar Vučićs Verhaftung. Dabei kam es zu Tumulten, und natürlich wurden keinerlei Abstandsregeln eingehalten. Die Polizei setzte Tränengas ein, und Videos belegen, dass es zu massiver Polizeigewalt gegen Bürger kam.

Schuld der Opposition

Zu Beginn der Demonstrationen versammelten sich vor allem Studenten und Familien mit Kindern als Reaktion auf Vučićs Rede vor dem Parlament. Sie forderten Aufklärung über das tatsächliche Ausmaß der Pandemie. Doch dann kamen auch Hooligans, und es kam zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei, als die Demonstranten das Parlament stürmen wollten.

Premierministerin Ana Brnabić sagte am Mittwoch, dass der Staat die Rechtsordnung schützen werde. Sie machte Oppositionspolitiker für die Unruhen verantwortlich. Jene, die nicht durch Wahlen ins Parlament gekommen seien, würden nun erneut ihr gewalttätiges Gesicht zeigen und versuchen, in der größten Krise der Welt seit dem Zweiten Weltkrieg politisch Punkte zu sammeln.

Geschönte Zahlen

In Serbien steigt seit Wochen die Zahl der Neuninfektionen. Viele Leute haben das Vertrauen in die Behörden verloren. Das Medium Balkaninsight deckte auf, dass die Zahl der im offiziellen Covid-19-Informationssystem gemeldeten Verstorbenen deutlich höher liegen müsse, als vom Gesundheitsministerium berichtet.

Selbst der Krisenstab bekommt in Serbien nur die Zahlen der Regierung zu sehen, nicht aber die Daten aus dem Covid-19-Informationssystem, an das die Krankenhäuser die Informationen liefern. Balkaninsight berichtet etwa, dass am 12. April, als offiziell sechs Covid-19-Tote gemeldet wurden, tatsächlich laut dem Covid-19-Informationssystem 38 Menschen verstorben sind. Auch Ärzte und Krankenschwestern vertrauen den offiziellen Daten nicht mehr. In Novi Pazar kehrte das Krankenhauspersonal Premierministerin Ana Brnabić demonstrativ den Rücken zu, als sie vor einigen Tage das Krankenhaus besuchte.

Abstandsregeln werden nicht eingehalten

Das mangelnde Vertrauen in die Institutionen führt auch dazu, dass die Abstandsregeln nicht eingehalten werden, weil die Leute den Anweisungen der Behörden allgemein misstrauisch gegenüberstehen. Es fehlt auch an Selbstisolierungsmöglichkeiten für Infizierte, die in ihren eigenen kleinen Wohnungen keine Möglichkeit haben, andere vor der Ansteckung zu schützen. Diese Selbstisolierungsmöglichkeiten sollten laut den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation von den Behörden geschaffen werden.

Die Proteste in Belgrad sind auch dadurch begründet, dass viele Menschen durch den Lockdown abermals ihre Arbeit und ihr Einkommen verlieren. Die serbischen Behörden haben viel zu früh massive Lockerungen zugelassen. So wurden etwa Superspreader-Events wie ein Fußballspiel mit 15.000 Zuschauern erlaubt.

Vučić und die Schließung von Moscheen

Seit einigen Wochen gibt es neben Belgrad auch andere Hotspots wie die Städte Niš und Novi Pazar. Vučić behauptete während seiner pathetischen Rede am Dienstag, dass es ein Fehler gewesen sei, anlässlich des Bajram-Fests die Moscheen in Novi Pazar nicht zu schließen. Er suggerierte damit, dass es die religiösen Traditionen der Muslime seien, die zu der Pandemie-Krise geführt haben. Leute aus Novi Pazar hingegen berichten, dass die allermeisten Leute zu Bajram gar nicht in die Moschee gegangen seien. Allerdings dürfte eine Wahlveranstaltung ohne jegliche Abstandsregeln des Ministers Rasim Ljajić vor der Wahl am 21. Juni zur Ausbreitung des Virus in Novi Pazar geführt haben.

In Serbien fehlt es jedenfalls an behördlichen Maßnahmen, die zu einer grundlegenden Verhaltensänderung im Hinblick auf Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen und die Verpflichtung zum Maskentragen führen würden. Die Regierung und Präsident Vučić haben auch durch die Ausrufung der Wahlen und das Zulassen von Fußballspielen mit 15.000 Personen nicht zu Verhaltensmodifikationen beigetragen.

Mangelhafte Testkapazitäten

Aus der zweitgrößten Stadt Serbiens, Niš, wird berichtet, dass die Testkapazitäten äußerst mangelhaft sind und auch die Kommunikation von Testergebnissen weder zeitnah noch systematisch erfolgt. In Belgrad, dem größten Infektionscluster des Landes, sind die Behörden auch nicht ausreichend in der Lage, Infektionsketten nachzuvollziehen. (Adelheid Wölfl, 8.7.2020)