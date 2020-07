Entsprechender Programmiercode in der aktuellsten Entwicklerbeta entdeckt

Für Nutzer wird es nebst des Scans von Barcodes auch möglich sein, beispielsweise QR-Codes aus der Wallet App zu scannen. Foto: APA/AFP/JOSH EDELSON

Apple will Nutzern von Apple Pay ermöglichen, künftig via QR-Code zu bezahlen. Das verrät die zweite Entwickler-Beta für iOS 14, wie "9to5Mac" berichtet. Nutzer können Zahlungen tätigen, indem sie QR Codes, aber auch normale Barcodes mit ihrer iPhone-Kamera scannen lassen. In der Beta sei es noch nicht möglich, das Feature auszuprobieren, jedoch ist das Interface bereits zu sehen.

Für Nutzer wird es nebst des Scans von Barcodes auch möglich sein, beispielsweise QR-Codes aus der Wallet App zu scannen. Eine Interaktion mit Programmen von Drittanbietern sei auch bereits im Code erkennbar.

Releasedatum unklar

Bei der jährlichen Entwicklerkonferenz WWDC wurde das neue Feature noch nicht angekündigt. Auch ist es noch nicht fertig, demnach gibt es aktuell keine Informationen dazu, wann solche Scans möglich sein werden. Bei der ersten Beta der neuen Version des Betriebssystems war das Feature außerdem noch nicht zu sehen. iOS 14 soll im späteren Verlauf des Jahres veröffentlicht werden. (red, 8.7.2020)