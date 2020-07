Rockstar Games arbeitet an einem VR-Blockbuster. Dies verriet eine Stellenausschreibung. Foto: Rockstar Games

Rockstar arbeitet offenbar an einem VR-Blockbuster. Dies verrät eine Stellenausschreibung von Video Games Deluxe – jene Spieleschmiede, die für die Umsetzung von L.A. Noire: The VR Case Files verantwortlich war. Der australische Entwickler soll gemeinsam mit Rockstar Games an einem Triple-A-Titel arbeiten. Konkret gesucht werden Programmierer, Game-Designer und Animation-Artists für ein Open-World-VR-Game.

Was bedeutet dies nun konkret?

Nun wird darüber spekuliert, was die neuerliche Zusammenarbeitet bedeutet. So werden etwa Stimmen laut, dass GTA 6 möglicherweise ein VR-Titel wird. Oder aber Rockstar möchte noch einmal mit GTA 5 abcashen und präsentiert eine VR-Umsetzung des Open-World-Hits aus dem Jahr 2013. PS5-Fans staunten nicht schlecht, als das Spiel nach der PS3 und PS4 erneut für die anstehende Generation angekündigt wurde – von einer VR-Version war aber nicht die Rede.

Erster VR-Blockbuster mit "bescheidenen" Zahlen

Mit Half-Life: Alyx hat erst ein Triple-A-Hersteller einen vollständigen VR-Blockbuster gewagt. Im April wurde bekannt, dass das Game in rund einem Monat einen Umsatz von 40,7 Millionen Dollar mit sich brachte und 860.000 User erreichte. Für ein AAA-Game sind das vergleichsweise "bescheidene" Zahlen. Allerdings wiesen Marktforscher damals daraufhin, dass man rund 21 Prozent aller VR-Nutzer erreichen könnte, was wiederum für einen großen Erfolg spricht.

VR weiterhin nur eine Nischenplattform

Würde ein GTA 6 vollständig in VR kommen, dürfte dies die Plattform wiederum ordentlich nach vorne katapultieren. Noch hat das Jahr der virtuellen Realität bislang nicht eingesetzt. Bis dato fristet die Plattform ein Nischendasein. Dies ist auf die hohen Kosten zurückzuführen und dass es noch nicht wirklich ein "perfektes" Produkt gibt. Mit Index soll Valve bislang das beste VR-Headset bieten. Dieses kostet rund 1.000 Euro – ist angesichts der zusätzlichen Anschaffungskosten für einen High-End-Rechner also ein teurer Spaß.

"GTA 6" wird anders

Zu GTA 6 gibt es unterdessen mittlerweile etliche Gerüchte. So soll das Game auf mehreren Kontinenten spielen und sich dem Drogenkrieg der 80er-Jahre widmen. Eile hat Rockstar Games unterdessen nicht. GTA 5 spült dank dem Online-Modus weiterhin Millionen in die Kassen des Konzerns. GTA 6 dürfte aber anders als bisherige Vorgänger werden. So verließ Rockstar-Gründer Dan Houser im Februar die Spieleschmiede nach 20 Jahren. Er war lange Zeit führender Autor bei dem Entwickler. (red, 8.7.2020)