Momentan ist der Begriff Eigenverantwortung in aller Munde. Politiker und Experten sprechen sich für sie aus. Es wird gemahnt, besonders in der aktuellen Situation darauf zu achten, verantwortungsvoll und bewusst zu handeln oder manche Dinge zu unterlassen. Gemeint ist auch, rücksichtsvoll zu agieren. Eigenverantwortlich ist der, der auch auf andere schaut und sich und seine Umwelt in sein Handeln einbezieht und für die Konsequenzen seines Tuns Verantwortung trägt. Das betrifft verschiedene Bereiche des Lebens.

Jedoch gibt es durchaus unterschiedliche Auslegungen des Begriffs, wie User "DerAllesWisser" aufzeigt: "Eigenverantwortung wird leider von gar nicht wenigen als 'auf eigene Verantwortung' missinterpretiert. Die sagen sich aus diversen Gründen, 'mir passiert schon nix'." Wie nehmen Sie das in Ihrem Umfeld wahr? Und wie viel Eigenverantwortung ist von Menschen zu erwarten, bevor Verantwortung von anderen Instanzen übernommen werden soll?

Was bedeutet Eigenverantwortung für Sie?

Eigenverantwortung bedeutet auch, für das eigene Tun und Unterlassen einzustehen. Foto: SIphotography Getty Images/iStockphoto

