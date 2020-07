Damit will der Hersteller Zuschauer zu der anstehenden Online-Messe "Forward" locken

"Watch Dogs 2" gibt es für ganz kurze Zeit gratis. Foto: Ubisoft

Ubisoft verschenkt für kurze Zeit Watch Dogs 2. So gibt es das Game gratis, wenn man am Wochenende bei einem Online-Event der Spieleschmiede einschaltet. Konkret hat Ubisoft nämlich die digitale Messe "Forward" geplant – eine Art Ersatz für die E3.

Ubisoft North America

Nur 45 Minuten Zeit

Für die Aktion gibt es ein äußerst knappes Zeitfenster von nur 45 Minuten. So kann man sich das Spiel nur am 12. Juli von 21 bis 21:45 auf der Website oder beim hauseigenen Dienst Uplay holen. Während der Show will der Hersteller auch weitere Boni ausschütten.

Ubisoft

News zu neuen Games

Ubisoft wird die "Forward" wohl dahingehend nutzen, um Neuigkeiten zu ihren anstehenden Spielen zu verlautbaren. Der Hersteller hat einige Games im Köcher: Assassin's Creed: Valhalla, Gods & Monsters und auch Watch Dogs 3 sind bei der Spieleschmiede in Arbeit.

Erwartbarer Ansturm

Am Sonntag startet der Event um 21 Uhr und geht bis 21:45 Uhr. Es ist nur zu hoffen, dass Ubisoft mit einem Ansturm auf das kostenlose Spiel rechnet, das man für rund 20 Euro erhält. Sollten die Server nämlich nicht gewappnet sein, dürften erboste Spieler nicht lange auf sich warten lassen. (red, 8.7.2020)