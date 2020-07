Coronavirus

1.681 Postings

Ab Freitag abendliche Maskenpflicht in Kärntner Tourismus-Hotspots

In Velden und anderen Orten muss künftig im öffentlichen Raum von 21 Uhr bis zwei in der Nacht ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Corona-Proteste in Belgrad eskalierten. Die Corona-Updates im Überblick