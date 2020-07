Homeofiice und Kurzarbeit: Für viele Menschen in Österreich waren das die beiden größten Veränderungen in ihrem Leben durch Corona. Auf dem bisherigen Höhepunkt der Krise waren mehr als eine Million Menschen zur Kurzarbeit angemeldet, gleichzeitig ersparten sich zehntausende Bürger durch Homeoffice das tägliche Hin-und-her-Pendeln.

Aber was, wenn die Reduktion der Arbeitszeit nicht nur vorübergehend wäre? Ist es Zeit für eine generelle Viertagewoche in Österreich? Was sind die Chancen, und wo liegen die Risiken dabei? Darüber wollen wir in einer neuen Ausgabe von "STANDARD mitreden" diskutieren.

Mit dabei: Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck von der ÖVP und die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sowie die Medizinerin und Psychotherapeutin Irene Kloimüller, die auf Arbeit und Gesundheit spezialisiert ist.

Debatte über SPÖ-Vorstoß

SPÖ-Chefin Rendi-Wagner hat erst vor wenigen Tagen mit einem Vorschlag aufhorchen lassen: Sie plädiert für ein spezielles Fördermodell für Betriebe, die auf die Viertagewoche umstellen. Die Arbeitszeit der Beschäftigten soll um 20 Prozent sinken, die Arbeitnehmer würden aber brutto nur 6,6 Prozent weniger verdienen. Den Rest der Kosten sollen die Unternehmer und der Staat tragen.

Ist das der Weg zu mehr Lebensqualität, und was geschieht mit Produktivität und Wirtschaftswachstum, wenn wir wirklich weniger leisten? Über all das wollen wir diskutieren.

Was sind Ihre Erfahrungen – schreiben Sie uns!

Wie denken Sie über das Thema: Ist es Zeit, die Arbeit umzuverteilen – können wir uns das leisten? Und welche Erfahrungen haben Sie mit Arbeitszeitreduktion in der Corona-Phase gemacht – haben Sie die 40-Stunden-Woche vermisst? Posten Sie Ihre Erfahrungen hier im Forum, oder stellen Sie Ihre Fragen unseren spannenden Gästen. Zu sehen gibt es die Diskussion ab Donnerstagnachmittag. Moderation: András Szigetvari. (red, 8.7.2020)