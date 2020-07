Hwang hat in Salzburg alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Nächster Halt: Leipzig. Foto: APA/BARBARA GINDL

Salzburg – Was die Spatzen längst von den Dächern zwitscherten ist nun fix: Hee Chan Hwang verlässt den FC Red Bull Salzburg und wechselt in die deutsche Bundesliga zum Champions-League-Starter RB Leipzig. Der 24-jährige Koreaner unterschreibt einen Vertrag bis zum Sommer 2025.

Als 18-jähriges Talent kam Hwang 2014 von den Pohang Steelers aus seiner Heimat nach Salzburg, war anfangs als Kooperationsspieler für den FC Liefering im Einsatz (31 Spiele mit 13 Toren und acht Assists), ehe er 2014 zu den Roten Bullen wechselte.

Die Saison 2018/19 verbrachte der Südkoreaner dann als Leihspieler beim Hamburger SV in der zweiten deutschen Bundesliga (21 Matches, zwei Tore, zwei Assists). Für die Bullen lief der zielorientierte Stürmer letztlich insgesamt 126 Mal auf, schaffte dabei 45 Tore und 29 Assists, außerdem wirkte der 32-fache südkoreanische A-Team-Spieler bei vier Meistertitel und drei Cup-Siegen mit. In der abgelaufenen Saison gelangen ihm in 40 Spielen 16 Tore und 22 Vorlagen.

Christoph Freund könne sich noch gut daran erinnern, als Hwang nach Salzburg kam. "Er war ein höflicher, etwas schüchterner junger Spieler mit tollen Anlagen, hat sich schnell und gut in eine für ihn völlig neue Kultur und Sprache integriert. Mit seinem unermüdlichen Einsatz hat er sich extrem gut entwickelt", sagte Salzburgs Sportdirektor. Man hätte den Vertrag gerne mit ihm verlängert, könne seinen Wunsch nach dem nächsten großen Schritt aber nachvollziehen.

Hwang gab an, dass er seine Teamkollegen und die Menschen im Klub vermissen werde. "Ich liebe diese Mannschaft einfach. Es ist so viel positive Energie, so viel Vertrauen und so eine super Stimmung drin. Und ich habe hier so viel gelernt, fußballerisch und menschlich. Der FC Red Bull Salzburg und seine Fans bedeuten für mich sehr viel, es ist einfach ein geiler Klub." (red, 8.7.2020)