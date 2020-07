In den Bergseen hat das Algenwachstum stark zugenommen. Foto: AFP/Isabella OLEKSY

Denver – Grünen Schnee hatten Forscher der Universität Cambridge im Mai in der Antarktis gefunden. Nun melden Wissenschafter der Colorado State University, dass auch einige bis dato klare Bergseen im Westen der USA ergrünen. Der Grund ist in beiden Fällen der gleiche: Algenblüten, und die werden vom Klimawandel vorangetrieben.

Das Team um Isabella Oleksy berichtet im Fachjournal "Proceedings of the Royal Society B", dass sich wegen steigender Temperaturen die Algenkonzentration in zwei abgelegenen Bergseen seit 1950 verdoppelt habe. Diese Seen liegen in einer Bergkette etwa 100 Kilometer von Denver, viel unberührter kann eine Gegend nicht sein. Der rasche Temperaturanstieg habe dort aber zu einem erhöhtem Wachstum der Grünalgen geführt. Der Klimawandel wirke sich also selbst auf abgelegene Ökosysteme schädlich aus.

Algenblüten fernab der Landwirtschaft

Normalerweise sind Algenblüten nur in stark verschmutzten Gewässern zu finden – beispielsweise in der Nähe landwirtschaftlicher Flächen, wo Düngemittelrückstände im Wasser das Algenwachstum fördern. In unberührten Bergseen spielt der Faktor Überdüngung eine geringere Rolle, auch wenn beispielsweise schmelzende Gletscher zu einem erhöhten Nährstoffeintrag führen können. Hier liegt es vor allem an der Temperatur. Und obwohl die Veränderung bislang erst in zwei Seen beobachtet wurde, gehen die Wissenschafter davon aus, dass es sich nicht um ein isoliertes Phänomen handelt.

Eigentlich sollte das Wasser hier klar sein und das Himmelsblau widerspiegeln. Foto: AFP/Isabella OLEKSY

Die Umweltschutzbehörde der Vereinigten Staaten warnt auf ihrer Website, die Verbreitung von Algen bringe Ökosysteme unter Wasser aus dem Gleichgewicht, weil Sonnenlicht nicht mehr durch die Wasseroberfläche dringen könne. Zudem könnten Wildtiere, die die Algen fressen, erkranken. Und wenn die Algen absterben, sorgen sie noch einmal für ein Problem: Durch den Verrottungsprozess entziehen sie dem Wasser Sauerstoff – ist die Biomasse an Algen hoch, kann das für im Wasser lebende Tiere lebensbedrohlich werden. (red, APA, 9. 7. 2020)