Der aus Österreich stammende Johannes Larcher, früher Manager der US-Streamingplattform Hulu, wird den internationalen Rollout der US-Streamingplattform HBO Max leiten. Warner Media schickt mit dem Dienst einen weiteren Player in die "Streaming Wars" von Netflix, Amazon Prime, Apple TV+, Disney+ und Co.

Larcher wird ab August als Head of HBO Max International an Gerhard Zeiler berichten, Chief Revenue Officer von Warner Media und President von Warner Media International Networks. Warner Media gehört dem US-Telekomkonzern AT&T.

Larcher leitet derzeit Shahid, den nach eigenen Angaben weltgrößten arabischsprachigen Streamingdienst. Der internationale Rollout von HBO Max soll 2021 in Lateinamerika beginnen.

Vier Jahre bei Hulu

Der Österreicher war vier Jahre zwischen 2009 und 2013 Senior Vice President International beim US-Streamingdienst Hulu. Danach war er einer der Gründer von SubVRsive, einem Studio für Augmented und Virtual Reality des Werbeagenturriesen WPP.

Larcher hat Ende der 1980er am Max-Reinhardt-Seminar studiert, er war Producer beim ORF Anfang der 1990er Jahre. 1992/93 war er Berater der Viennale und des Wiener Filmfonds. 1993 bis 1995 machte er den MBA für strategisches Management an der Wharton School der University of Pennsylvania. Ab 1995 arbeitete Larcher etwa bei McKinsey, Korn Ferry, Yahoo, er begründete Friendster mit.

Larcher ließ zur Bestellung verlauten, er wolle HBO Max zu einem "in aller Welt unverzichtbaren Streaming-Service" machen. HBO Max startete im Mai in den USA. In Europa hat HBO Max eine Content-Partnerschaft mit Sky.

Zeiler hat diese Woche schon zwei weitere Führungspositionen besetzt, beide aus der Gruppe: Priya Dogra wurde President von WarnerMedia Entertainment Networks für Europa, den Nahen Osten, Afrika und die Region Asien/Pazifik. Whit Richardson wird President von WarnerMedia Entertainment Networks für Lateinamerika. (red, 8.7.2020)