Die "Stopp Corona"-App auf einem iPhone. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Funktioniert sie nun oder funktioniert sie nicht? Die "Stopp Corona"-App soll dabei helfen, Corona-Infektionsketten zu verfolgen. Seit kurzem erhielt die Rotes-Kreuz-Software auch ein Update, bei dem die Google-Apple-API endlich hinzugefügt wurde. Somit werden die sogenannten Handshakes nun automatisch zwischen den verschiedenen Smartphones vorgenommen. Trotzdem hätten manche User gerne mehr Einsicht, ob die Software nun so arbeitet, wie sie sollte.

Beim iPhone ...

Ob die Software unter iOS beziehungsweise Android korrekt arbeitet, kann das Smartphone selbst beantworten. Dazu ist beim iPhone ein Besuch der Einstellungen > Datenschutz > Health > Covid19-Kontaktprotokoll > Kontaktüberprüfungen notwendig, wie Helge Fahrnbeger auf Twitter aufzeigte. Dort wird nämlich aufgezeigt, wann so ein Handshake stattfand. Man kann diese Kontaktüberprüfungen zugleich auch löschen, wenn man denn möchte.

... und bei Android

Bei Android ist finden sich diese Infos in den Geräteinstellungen. Tippt man auf Google findet sich dort ein Reiter mit "COVID-19-Benachrichtigungen". Auch hier können die Kontaktüberprüfungen aufgerufen werden, um nachzuprüfen, ob die Software denn korrekt arbeitet beziehungsweise wann die Handshakes stattfanden. Möchte man die Informationen löschen, geht dies über den "Zufalls-ID löschen"-Button. Dann wird man im Falle einer Infektion aber auch nicht benachrichtigt. Dies gilt auch beim iPhone.

Foto: APA

Geringe Verbreitung

Die Bereitschaft, die "Stopp Corona"-App zu installieren, ist immer noch nicht allzu groß. Rund 750.000 Menschen sollen die Software mittlerweile verwenden. In Deutschland wird das Programm deutlich besser aufgenommen. In beiden Fällen haben Datenschützer und IT-Experten ihren Segen gegeben. Beide Programme sind Open-Source. Detail am Rande: In Deutschland hat die App bislang nur 300 Warnungen verschickt. (red, 8.7.2020)