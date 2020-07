Was ist diese Woche in der Welt passiert? Wir haben spannende Neuigkeiten für dich zusammengefasst

Mousaka ist Bäurin in Angola. Wegen des Klimawandels fällt dort weniger Regen – ihre Pflanzen drohen zu vertrocknen. Foto: APA/AFP/OSVALDO SILVA

Der Klimawandel ist ein großes Problem für Kinder

Der Klimawandel ist nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern auch für Kinder. Das sagt die weltweite Kinderorganisation Unicef. "Der Klimawandel raubt Kindern ihre Nahrung und ihr Zuhause, verschmutzt ihr Trinkwasser und nimmt ihnen die Luft zum Atmen", sagt Corinna Geißler von Unicef Österreich.

Das klingt dramatisch – und das ist es auch! Ein Beispiel: In dem afrikanischen Staat Angola gibt es gerade eine Dürre. Das heißt, dass es lange nicht geregnet hat. Auf den Feldern verwelken die Pflanzen, und Tiere verdursten. Rund 2,3 Millionen Menschen haben deshalb wenig zu essen, davon sind 500.000 Kinder unter fünf Jahren.

Unicef sagt aber auch, dass Kinder ein Vorbild für Erwachsene sein können, wenn sie umweltfreundlich handeln.

In Österreich gibt es aktuell wieder mehr als 1000 Corona-Fälle. In manchen Orten muss man deshalb wieder eine Maske tragen. Foto: Getty Images/iStockphoto

In Österreich gibt es zum ersten Mal seit langem wieder mehr als 1000 Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Das ist zwar keine Katastrophe, man sollte aber weiterhin vorsichtig sein und Abstand halten. In manchen Gebieten gibt es auch wieder strengere Corona-Regeln.

Im Bundesland Oberösterreich muss man in Geschäften und Lokalen wieder eine Maske aufsetzen. Auch in Orten in Kärnten, die von vielen Touristen besucht werden, gilt am Abend wieder Maskenpflicht. Die Regierung warnt außerdem vor Reisen in bestimmte Länder, etwa Rumänien oder Bulgarien. Wer von dort zurückkommt, darf 14 Tage das Haus nicht verlassen.

Tiktok: ein Spion auf deinem Handy? Foto: EPA/HAYOUNG JEON

Kennst du die App Tiktok? Damit kannst du kurze Videos erstellen und mit deinen Freunden oder der ganzen Welt teilen. Millionen Kinder und Jugendliche nutzen die App.

Viele warnen aber vor Tiktok: Die App sammelt viele private Daten, zum Beispiel deinen Standort. Ein Programmierer hat außerdem herausgefunden, dass Tiktok alles speichert, was du auf deinem Handy schreibst – auch in anderen Apps. Was Tiktok mit den Daten macht, weiß man nicht. Man kann aber viel Schaden damit anrichten. Oder würdest du fremden Personen sagen, wo du gerade bist oder was du auf deinem Handy tust?

In Indien ist die App inzwischen verboten worden. Auch die USA schauen sich Tiktok jetzt genauer an, vielleicht wird die App für Kinder verboten. Am sichersten ist man sowieso, wenn man möglichst wenig auf Social Media teilt – oder die Apps erst gar nicht installiert.

Ist der nicht süß? Das Robbenbaby in Schönbrunn ist erst ein paar Tage alt. Foto: APA/DANIEL ZUPANC

Bei den Robben im Tiergarten Schönbrunn in Wien gibt es Nachwuchs: Am 2. Juli wurde ein Robbenbaby geboren, es ist ein Männchen. Bisher war es mit seiner Mutter Peaches in einem eigenen Bereich mit seichtem Wasser. Das Junge wiegt zehn Kilo und hat noch keinen Namen. Bis die beiden zu anderen Robben können, dauert es noch. Robben können zwar von Geburt an schwimmen, das Junge muss sich aber erst an das Planschen im Wasser gewöhnen. Erst wenn es geschickt genug ist, geht es zu den anderen Robben. (pp, 9.7.2020)