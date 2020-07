Der französische Zoologe Frédéric Cuvier bezeichnete den Kleinen Panda als "schönstes Säugetier der Erde": 21 Uhr, Arte. © NDR Naturfilm/Dr. Axel Gebauer

20.15 FREIHEIT UND STASI

Honigfrauen – Urlaub im Paradies (1–3/3) Das andere Ende der Welt hieß für DDR-Bürger des Jahres 1986: Balaton. Dass hier tatsächlich der Anfang der späteren historische Auflösung der Sowjetunion war, zeigt Honigfrauen. Urlaub im Paradies. Die Erfurter Schwestern Catrin und Maja mischen sich unters Volk und widersetzen sich dem Vorurteil, dass man "nur einmal mit dem Finger schnippen muss, schon kleben sie an dir". Natalie Scharf und Christoph Silber schrieben das Drehbuch, Ben Verbong führte Regie. Doris Schretzmayer in einer Nebenrolle, für Freunde verflossenen Ostcharmes. Bis 0.40, 3sat

20.15 VIEL FLAUSCH

Der Große Panda Die Qinling-Berge im Herzen Chinas sind seine wahre Heimat – hier zeigt sich der Große Panda von seiner unbekannten wilden Seite. Pandas, im Zucht- und Forschungszentrum Wolong geboren, aber unter natürlichen Bedingungen und ohne engen Kontakt zum Menschen aufgewachsen, sollen die kleine Population der wildlebenden Artgenossen auf Dauer stärken. Um 21.00folgt die Doku Der Kleine Panda – Verborgen im Himalaya über den Kleinen oder Roten Panda, der zu den schönsten Tieren der Welt zählt. Bis 21.45, Arte

20.15 MAGISCH

Alice im Wunderland 2 – Hinter den Spiegeln(Alice Through the Looking Glass, USA 21016, James Bobin) Nachdem Alice (Mia Wasikowska) ein paar Jahre über die Weltmeere gesegelt ist, hüpft sie durch einen magischen Spiegel und landet im bonbonbunten Wunderland. Hier trifft sie auf den verrückten Hutmacher (Johnny Depp) und andere alte Bekannte wie das weiße Kaninchen oder die Grinsekatze. Neu ist der finstere Herr der Zeit (Sacha Baron Cohen). Bis 21.55, ORF 2

21.05ELIZABETH T. SPIRA

Alltagsgeschichte Der ORF gräbt Elizabeth T. Spiras Reportagereihe aus. Zum Auftakt steht Markthalle Wien-Mitte auf dem Programm. Um 21.55 Uhr folgt An der Brünnerstraße und um 22.45 Uhr Am Brigittaplatz. Bis 23.30, ORF3

21.05 LANDESKAISER UNTER SICH

Dein Land, mein Land Jeweils rund ein Vierteljahrhundert lang haben Michael Häupl als Landeshauptmann von Wien und Erwin Pröll als Niederösterreichs Landeschef die Geschicke "ihrer" Länder gelenkt. Doku von Felix Breisach. Bis 22.15, ORF 2

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7:Corona-Ausbrüche – Ist die Angst übertrieben? Gäste bei Michael Fleischhacker: Clemens Martin Auer (Gesundheitsministerium), Georg Willi (Bürgermeister von Innsbruck), Martin Sprenger (Public-Health-Experte) und Konstantina Rösch (Ärztin). Bis 23.20, Servus TV

23.20 TALK

Stöckl Zu Gast sind: Gesamtkunstwerk Dagmar Koller, Schönheitschirurgin Dagmar Millesi, Opernsänger Heinz Zednik, Max Simonischek, Schauspieler, und Tamás Trunk, ungarischer Nachwuchsskirennläufer. Bis 0.20, ORF 2