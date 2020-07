Gesetzesentwurf zur Abschaffung des Amtsgeheimnisses vor der Sommerpause, erklärte Ministerin Karoline Edtstadler Mittwoch im Nationalrat. Foto: APA/HANS PUNZ

Der Gesetzesentwurf zur Abschaffung des Amtsgeheimnisses soll noch vor der Sommerpause in die Begutachtung geschickt werden. Das bekräftigte Ministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Mittwoch in der Fragestunde des Nationalrats. Ein erster Arbeitsentwurf für das Informationsfreiheitsgesetz sei bereits "sehr weit gediehen".

Einen eigenen Informationsfreiheitsbeauftragten als vermittelnde Schnittstelle wird es laut Edtstadler nicht geben. Sie wolle keine weiteren Parallelstrukturen schaffen. Es gebe bereits die Datenschutzbehörde, die im Gesetz berücksichtigt werden wird.

Zur Information würden auch ausgegliederte Unternehmen verpflichtet, die vom Rechnungshof geprüft werden, erklärte Edtstadler neuerlich. (APA, 8.7.2020)