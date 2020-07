Der polnische Präsident Andrzej Duda hat laut einem Bericht des polnischen Boulevardblattes "Fakt" einen angeblich pädophilen Straftäter begnadigt. Weil die Zeitung aus dem deutschen Springer-Konzern darüber berichtet hatte, ist Warschau nun über Berlin verärgert. Foto: Imago / Eastnews

Warschau – Wenige Tage vor der Präsidentenwahl in Polen verschärfen sich die Spannungen mit der Regierung mit Deutschland. Das polnische Außenministerium warf am Mittwoch deutschen Medien eine fehlerhafte und voreingenommene Berichterstattung im Vorfeld der Abstimmung vor und bestellte daher den deutschen Geschäftsträger in Warschau ein.

Das teilte Außenstaatssekretär Szymon Szynkowski vel Sek via Twitter mit. Ein Sprecher der deutschen Botschaft bestätigte den Vorgang. Szynkowski vel Sek erklärte, Hintergrund seien eine Reihe von Beiträgen in deutschen Medien, in denen manipuliert und eine klare Präferenz für einen der beiden Präsidentschaftskandidaten deutlich werde. Details nannte er nicht.

Pädophilen Täter begnadigt

Der von der nationalistisch-konservativen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) unterstützte polnische Präsident Andrzej Duda geht am Sonntag in die Stichwahl gegen seinen liberalen Herausforderer Rafal Trzaskowski. Zuletzt hatte Duda unter anderem einer polnischen Zeitung des Axel-Springer-Verlags Einmischung in die Wahl vorgeworfen. Das Boulevardblatt "Fakt" hatte über eine Begnadigung durch Duda in einem Fall um pädophile Straftaten berichtet. Er bestreitet das, und sagt, es habe sich um einen Fall von Gewalt gegen Minderjährige gehandelt, nicht um Sexualverbrechen. Das Ansuchen sei zudem von Seiten des Opfers gekommen. Er nannte die in seiner Darstellung vorliegende Gewalt gegen eine Minderjährige aber auch eine "Familienangelegenheit". Duda sagte auf einer Wahlkampfveranstaltung: "Wollen die Deutschen den Präsidenten in Polen bestimmen?" Die Bundesregierung wies daraufhin den Vorwurf einer Einflussnahme zurück.

In der EU wird die Justiz- und Medienpolitik der polnischen Regierung kritisch beurteilt. Die PiS wiederum wirft immer wieder Medien in ausländischem Besitz Einmischung in polnische Angelegenheiten vor. Die Umfragen sehen für die Wahl ein denkbar knappes Rennen voraus, beide Kandidaten liegen um die 50 Prozent. (Reuters, 8.7.2020)