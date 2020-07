Foto: Netzpolitik.org Screenshot

Ein Vergleichstest der Pur-Abos von "Zeit", "Spiegel" und STANDARD auf dem deutschen Portal Netzpolitik.org kommt zum Schluss: gänzlich trackingfrei sei nur das Pur-Abo des STANDARD, es sei "uneingeschränkt zu empfehlen für Datenschutzinteressierte".

"'Zeit' und 'Spiegel' haben nach dem Vorbild des österreichischen Standard ein sogenanntes Pur-Abo eingeführt", schreibt der Münchner Journalist Matthias Eberl in einem Gastbeitrag auf Netzpolitik.org. Werbe- und trackingfreie Nutzung versprechen diese Abonnements. Aber Eberl fand bei "Spiegel" und "Zeit" durchaus Kritikpunkte in Sachen Tracking.

Nach ausführlicher Analyse der beiden deutschen Pur-Angebote kommt Eberl beim STANDARD mit einem sehr kurzen Befund aus:

"Das Pur-Abo von Standard.at: Wirklich ganz ohne"

"Die österreichische Nachrichtenseite standard.at (eigentlich: derStandard.at) führte als erstes deutschsprachiges Medium ein werbe- und trackingfreies Abo ein. Und im Vergleich zu den Pur-Abos von 'Spiegel' und 'Zeit' muss man nicht viel dazu schreiben: Es ist in gleicher Weise werbefrei, aber darüber hinaus enthält es wirklich keine einzige Trackingeinbettung. Keine Reichweitenmessung, keine interne Nutzungsanalyse, kein Remarketingtool – auch nicht bei Login oder Registrierung. Der Server sendet nur die eigene Website und bindet dabei externe Content-Hoster ein (die aber keine Cookies oder Nutzerdaten erhalten). So gesehen passt der Name 'Pur' nur für das Abo des Standard. Für Datenschutzinteressierte ist es uneingeschränkt zu empfehlen." (red, 9.7.2020)