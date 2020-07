Um über die Kompetenzerweiterung der Polizei zu entscheiden, wollen die Neos noch den Verfassungsdienst und den Datenschutzrat konsultieren. Foto: APA / HANS KLAUS TECHT

Das Wichtigste in Kürze:

Heute soll die Novelle des Epidemiegesetzes beschlossen werden, die auch die Möglichkeit der Mitwirkung von Polizeibeamten bei der Erhebung von Krankheitssymptomen ermöglichen soll. Die Neos wollen vor dem Beschluss den Verfassungsdienst und den Datenschutzrat einbeziehen .

bei der Erhebung von Krankheitssymptomen ermöglichen soll. Die vor dem Beschluss den . In Serbien wurde der zweite Lockdown nach Massenprotesten abgesagt. Dennoch kam es erneut zu Protesten . Auch dabei kam es zu Ausschreitungen.

wurde der zweite Lockdown nach Massenprotesten abgesagt. Dennoch kam es . Auch dabei kam es zu Ausschreitungen. Weltweit stieg die Zahl der Infizierten auf 12 Millionen . Dies ergab eine Zählung der Nachrichtenagentur Reuters. Mehr als eine halbe Million Menschen sind demnach an den Folgen von Covid-19 gestorben.

. Dies ergab eine Zählung der Nachrichtenagentur Reuters. Mehr als eine halbe Million Menschen sind demnach an den Folgen von Covid-19 gestorben. Die USA verzeichneten wieder einen traurigen Rekord: Innerhalb eines Tages gab es 59.000 Neuinfektionen .

verzeichneten wieder einen traurigen Rekord: Innerhalb eines Tages gab es . Auch in Brasilien steigen die Zahlen rasant. Allein in den letzten 24 Stunden starben in dem lateinamerikanischen Staat mehr als 1.000 Menschen an den Folgen des Coronavirus.

Neos wollen Verfassungsdienst und Datenschutzrat konsultieren

Dass die Polizei künftig die Möglichkeit zur Mitwirkung an der Erhebung von Krankheitssymptomen bei Corona-Verdachtsfällen erhalten soll, stößt bei den Neos weiter auf Widerstand. Der für heute, Donnerstag, geplante Nationalratsbeschluss einer Novelle zum Epidemiegesetz solle verschoben und Stellungnahmen eingeholt werden, fordern sie.

Konkret sollte man Verfassungsdienst und Datenschutzrat einbeziehen, verlangt NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker in einem der APA übermittelten Papier. Er sprach von einer Schnellschussaktion der türkis-grünen Bundesregierung. Die Vorgehensweise widerspreche den Spielregeln des Nationalrats. Polizisten seien keine Ärzte, deshalb sei es auch Unfug, dass sie laut Gesetzestext bei Verdachtsfällen "ermitteln" können sollen, meinte er.

Proteste in Serbien gehen weiter

Proteste vor dem serbischen Parlament schlugen teilweise in Gewalt um. Foto: REUTERS / MARKO DJURICA

Am zweiten Tag in Folge schlugen in der serbischen Hauptstadt Belgrad zunächst friedliche Demonstrationen gegen das Corona-Krisenmanagement der Regierung in Gewalt um. Die Polizei setzte am Mittwochabend erneut Tränengas gegen Protest-Teilnehmer ein, die ihrerseits Steine und Feuerwerkskörper auf die Beamten warfen.

Zu der Demonstration vor dem Parlament am Mittwochabend hatte das Oppositionsbündnis "Allianz für Serbien" aufgerufen. Zu chaotischen Szenen kam es, als ein Großteil der Demonstranten die Kundgebung bereits verlassen hatte.

Wie bereits am Dienstag forderten die Demonstranten Serbiens Präsident Aleksandar Vucic zum Rücktritt auf. Kritiker werfen dem Präsidenten vor, die Corona-Beschränkungen zu rasch gelockert und so eine zweite Infektionswelle begünstigt zu haben, nur um am 21. Juni Parlamentswahlen abhalten zu können. Die Ankündigung einer Ausgangssperre für das Wochenende, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, hatte am Dienstag zu massiven Protesten geführt.

Mehr als 12 Millionen Infizierte weltweit

Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters sind weltweit mehr als zwölf Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Mehr als eine halbe Million Menschen sind an den Folgen von Covid-19 seit dem Ausbruch des Coronavirus vor sieben Monaten gestorben.

Der erste Coronavirus-Fall wurde Anfang Jänner in Wuhan gemeldet und innerhalb von 149 Tagen stieg die Zahl auf offiziell 6 Millionen bestätigte Fälle. In weniger als einem Drittel dieser Zeit – in 39 Tagen – verdoppelte sich die Zahl der infizierten Personen auf 12 Millionen.

Die Reuters-Zählung, die auf Regierungsdaten basiert, zeigt, dass sich die Krankheit derzeit am schnellsten in Lateinamerika ausbreitet. Auf Amerika entfallen mehr als die Hälfte der weltweiten Infektionen und fast die Hälfte der Todesfälle. Brasilien und die Vereinigten Staaten zeichnen seit Anfang Juli für rund 45 Prozent aller neuauftretenden Fälle verantwortlich.

59.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden in den USA

Die Vereinigten Staaten melden nach offiziellen Angaben mehr als 59.000 Neuinfektionen. Wie aus der Reuters-Zählung hervorgeht, entspricht dies dem größten Anstieg an Coronavirus-Fällen, der bisher innerhalb eines Tages von einem Land verzeichnet wurde. Es ist der zweite Tag in Folge, an dem die Zahl der Todesopfer binnen 24 Stunden um mehr als 900 steigt.

Die Vereinigten Staaten verzeichnen insgesamt über drei Millionen Infizierte und 132.000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Die Coronavirus-Fälle in den USA steigen laut den Reuters-Daten in 42 der 50 Bundesstaaten.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass jene Stadt, die US-Präsident Donald Trump für eine Wahlkampfveranstaltung ausgewählt hatte, neue traurige Corona-Rekorde verzeichnet. "Sehr wahrscheinlich" sei diese Veranstaltung mitschuld an Corona-Welle, sagte der Gesundheitsdirektor der Stadt Tulsa in Oklahoma, Bruce Dart.

Journalisten nach Kontakt mit Bolsonaro in Quarantäne

Einer der weltbekanntesten Corona-Zweifler ist selbst an dem Virus erkrankt: Brasiliens Präsident Bolsonaro. Foto: REUTERS / Adriano Machado

Auch in Brasilien breitet sich das Virus weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 44.571 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf 1,713 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 1.223 auf 67.964 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

Prominentester Infizierter ist Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro. Die TV-Journalisten, die in seiner Residenz über seine Erkrankung berichteten und ihn interviewten, wurden nun von ihren Sendern in Quarantäne geschickt, bis sie einen negativen Test vorweisen können.

Bolsonaro selber setzt auf das Anti-Malaria-Medikament Hydroxychloroquin. Die Wirksamkeit des Malaria-Mittels gegen die Lungenerkrankung Covid-19 ist bisher nicht bewiesen. (APA, red, 9.7.2020)