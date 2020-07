Erst im Juni startete die Sea-Watch 3 ihre Such- und Rettungsaktionen im Mittelmeer wieder. Foto: AFP / GIOVANNI ISOLINO

Rom – Das deutsche Rettungsschiff Sea-Watch 3 ist von der italienischen Küstenwache im sizilianischen Hafen Porto Empedocle festgesetzt worden. Kontrollen ergaben erhebliche technische Mängel, die die Sicherheit des Schiffes, der Crew und der geretteten Migranten beeinträchtigen könnten, hieß es in einer Presseaussendung der Küstenwache.

Das Schiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch soll so lange im sizilianischen Hafen bleiben, bis die Mängel an Bord behoben werden, wie die Küstenwache berichtete. Nach mehr als drei Monaten im Hafen der sizilianischen Stadt Messina hatte die Sea-Watch 3 im Juni mit einer neuen Such- und Rettungsaktion im zentralen Mittelmeer gestartet. Am 21. Juni hatte das Schiff 211 Migranten zum Hafen Porto Empedocle geführt.

Die italienischen Behörden hatten Ende Februar die Rettungsschiffe Sea-Watch 3 und Ocean Viking unter Quarantäne gestellt. Mehrere Seenotrettungsorganisationen hatten die Entscheidung Italiens angeprangert, wegen des Coronavirus alle Häfen des Landes für Flüchtlinge zu schließen. In den vergangenen Wochen hat die Zahl der Migrantenankünfte auf Lampedusa wieder zugenommen. (APA, 9.7.2020)