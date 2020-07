Was vielen an offiziellen Einkünften durch die Krise wegbrach, erwirtschafteten sie mit Schwarzarbeit wieder herein. Auch der Staat verdient daran indirekt

Pfuschen hat in Österreich Tradition. Ein ganzes Haus "offiziell" bauen zu lassen kann sich kaum jemand leisten. Foto: APA/JAKOB GRUBER

Wien – Es zählt zu den offenen Geheimnissen der Bau- und Handwerksbranche, dass es oftmals zwei unterschiedliche Kostenvoranschläge gibt: jenen mit Rechnung und jenen, wo die Rechnung ohne das Finanzamt gemacht wird. Die "schwarze" Variante spielt sowohl Auftraggeber als auch -nehmer in die Hände. Beiden bleibt mehr. Eine Win-win-Situation, bei der es mit Staat und Sozialversicherungsträger dennoch einen Verlierer gibt, da hier die Einnahmen abgehen.

"Die mit der Corona-Krise einhergehende Rezession beflügelt heuer das Pfuschen in einem seit 20 Jahren nicht mehr gesehenen Ausmaß. Die Schattenwirtschaft dient als Puffer für sonst noch wesentlich höhere Einkommensverluste", sagte der Linzer Ökonom Friedrich Schneider am Donnerstag. Das sei in jeder Rezession so.

Schneider sieht die Verliererposition des Staates jedoch gespalten. "Kaum jemand pfuscht für das Sparbuch. Mehr als zwei Drittel des Geldes werden unmittelbar wieder ausgegeben." Somit fließe ein beträchtlicher Teil über die Mehrwertsteuer doch wieder in die Kasse des Fiskus.

Höchster Anstieg seit Jahrzehnten

Bei einem Einbruch des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um fünf Prozent geht Schneider von einem erpfuschten Volumen von 24,69 Milliarden Euro aus. Das entspricht einem Zuwachs von 1,8 Milliarden Euro bzw. 7,86 Prozent gegenüber dem Erwarteten. Höher notierte dieser Wert zuletzt im Jahr 2000 mit 8,79 Prozent. In seiner Berechnung vom Jänner erwartete Schneider noch einen Rückgang des Pfuschvolumens von 24 auf 22,89 Milliarden Euro. Corona hat die Karten neu gemischt.



Während des Lockdowns befanden sich mehr als eine Million Menschen in Kurzarbeit, hunderttausende weitere verloren ihren Job gänzlich. Was ihnen blieb, ist Zeit. Viele pfuschen demnach selbst öfter oder lassen vermehrt im Pfusch arbeiten. "Der Pfusch erhöht den Wohlstand in Österreich", meint Schneider. Ohne Schwarzarbeit gäbe es jedes zweite Einfamilienhaus in Oberösterreich nicht, niemand könne es sich leisten, alles offiziell zu machen.

Genaue Zahlen, wie sich die die Pfuscherei in den jeweiligen Branchen entwickelt hat, kündigt der Wissenschafter für den Herbst an. Dafür brauche es noch den Sommer, um "die Arbeit geschehen zu lassen". Federführend seien jedoch die üblichen Branchen wie Bau, Handwerk, Reparaturen, Tourismus und Dienstleistungen.

Jüngere glauben an mehr Schwarzarbeit

Eine Befragung des Linzer Market-Instituts von 1.016 über 16-jährigen Österreichern zeigt, dass man hierzulande von einem wesentlichen Anstieg der Schwarzarbeit ausgeht. Dabei gaben 44 Prozent an, dass die Schwarzarbeit während der Pandemie und der dadurch ausgelösten Rezession deutlich mehr oder zumindest etwas mehr geworden ist. 41 Prozent meinten, sie sei in etwa gleich geblieben, lediglich fünf Prozent meinten, sie sei deutlich weniger geworden. Unter den 16- bis 29-Jährigen ist die Annahme eines Anstiegs des Pfuschs mit 52 Prozent demnach wesentlich ausgeprägter als bei den ab 50-Jährigen mit 37 Prozent. (and, 9.7.2020)