In dieser Galerie: 3 Bilder FH St. Pölten FH St. Pölten FH St. Pölten

Franz Fidler übernimmt die Leitung des Departments Medien und Digitale Technologie an der Fachhochschule St. Pölten. Johanna Grüblbauer leitet seit 1. Juli den Bachelor-Studiengang Medienmanagement, Markus Seidl den im Herbst startenden Bachelor-Studiengang Creative Computing.



Franz Fidler leitet neu das Department Medien an der FH St. Pölten. FH St. Pölten

Johanna Grüblbauer leitet seit mit 1. Juli den Bachelor-Studiengang Medienmanagement. FH St. Pölten

Markus Seidl leitet den neuen Studiengang Creative Computing. FH St. Pölten

Die FH St. Pölten, malerisch im Abendlicht. Foto: FH St. Pölten Martin LIfka

Fidler ist seit 2013 als Leiter mehrerer Studiengänge und Weiterbildungslehrgänge am Department tätig. Davor war er technischer Direktor der Global Bright Media GmbH und C SEED Entertainment Systems GmbH, Post-doc Forscher an der Columbia University New York und bei Bell Laboratories (USA) und Universitätsassistent in Forschung und Lehre am Institut für Nachrichtentechnik der Technischen Universität Wien. Er promovierte an der TU Wien im Rahmen eines Projekts für die Europäische Raumfahrtbehörde ESA.

Creative Computing

Markus Seidl übernimmt die Leitung des neu entwickelten Bachelors Creative Computing. Johanna Grüblbauer tritt die Nachfolge des bisherigen Leiters Ewald Volk an, der seit 2011 am Department Medien und Wirtschaft der FH St. Pölten tätig ist. Er wird weiterhin an der FH unterrichten und bleibt Betriebsratsvorsitzender sowie Leiter des Campus & City Radio 94.4.

Johanna Grüblbauer hat mit 1. Juli den Bachelor-Studiengang Medienmanagement übernommen. Grüblbauer arbeitet seit 2007 an der FH St. Pölten, zuletzt als stellvertretende Leiterin des Instituts für Medienwirtschaft. Davor war sie als Forscherin und Redakteurin sowie im Marketing bei mehreren Medien und Agenturen tätig.



Markus Seidl hat mit 1. Juli die Leitung des im Herbst startenden Bachelor Studiengangs Creative Computing übernommen. Seidl ist seit 2001 in Lehre und Forschung an der FH St. Pölten tätig. Seit 2015 ist er Leiter der Media Computing Research Group und Managing Director des Instituts für Creative\Media/Technologies. (red, 9.7.2020)