"Wien ist eine Weltreise wert": Mit dieser Kampagne für Deutschland, Österreich und die Schweiz reagierten Wien Tourismus und Wien Nord Serviceplan auf die Corona-Krise, die insbesondere den Städtetourismus getroffen hat. Die Kampagne läuft schon seit Anfang Juni.

"Ein Besuch in Wien ist so vielfältig wie eine Weltreise: Internationale Gastronomie, Architektur von Weltrang und große Meister der Kunst und Kultur lassen sich mit einer Reise erleben. Die grünste Stadt der Welt bietet genügend Raum, ist fußläufig erlebbar und ermöglicht damit ein Plus an Abstand, Sicherheit und Hygienestandards", erklärt Tourismusdirektor Norbert Kettner den Ansatz. (red, 9.7.2020)