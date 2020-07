Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass VW-Käufer Schadenersatzklagen wegen Abgasmanipulationen in Österreich einreichen können

574 VW-Kunden haben am Landesgericht Klagenfurt eine Sammelklage eingereicht. Nun wurde entschieden, dass das Gericht dafür zuständig ist. Foto: dpa/Christophe Gateau

Luxemburg/Wolfsburg/Klagenfurt – Käufer eines Volkswagen mit manipulierter Abgassoftware dürfen im Land des Autokaufs auf Schadenersatz klagen: Das hat der Europäische Gerichtshof am Donnerstag bestätigt. Eine Klage muss demnach nicht in Deutschland erfolgen. Der geltend gemachte Schaden sei durch den jeweiligen Kauf in Land eingetreten.

Hintergrund ist der Fall von 574 VW-Kunden in Österreich, deren Sammelklage der Vereins für Konsumenteninformation (VKI) vor dem Landesgericht Klagenfurt anhängig ist. Normalerweise müsste eine Klage in dem Land eingereicht werden, in dem der Beklagte seinen Sitz oder Wohnsitz hat. Deshalb hatte das österreichische Gericht beim EuGH angefragt, ob es überhaupt zuständig ist. (red, 9.7.2020)