Matthias Schmelzer ist nun auch fix zum Leiter der politischen Diskussionsformate im ORF-Fernsehen bestellt (DER STANDARD meldete als erstes Medium die interimistische Bestellung). Schmelzer (55) übernimmt die Führung von Robert Stoppacher, der sich in die Pension verabschiedete. Schmelzer leitet damit "Im Zentrum", "Pressestunde", "Sommergespräche" und "Runder Tisch".

Matthias Schmelzer leitet nun fix die ORF-Politdebatten. Foto: ORF / Pichlkostner

Schmelzer war davor stellvertretender Leiter der "ZIB 2" und hat etwa auch die "ZIB 2 History"-Reihe mitentwickelt und von Anfang an mitverantwortet, im Vorjahr hat er die "Duelle" zur Nationalratswahl mitkonzipiert.

ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom hat Schmelzer vorgeschlagen. Schrom erklärt das so: "Kaum ein Journalist in Österreich kennt das Tagesgeschäft der TV-Nachrichten und damit das politische Geschehen so genau und in aller Vielschichtigkeit wie Matthias Schmelzer, der die ‚ZIB 2‘ über Jahre hinweg als Producer und Planer zu einer Nachrichtensendung von Europaformat mitgeformt hat."



Mag. Matthias Schmelzer kam 1965 in Gols zur Welt. Schon während seines Studiums der Geschichte und Politikwissenschaften arbeitete er ab 1992 als Reporter, Redakteur und Moderator im Aktuellen Dienst im ORF-Landesstudio Burgenland. Von 1997 bis 2001 war er in den selben Funktionen für die ORF-Radios (Ö1, Ö3, Ressort Chronik) tätig, ehe er von 2001 bis 2003 in das ORF-Korrespondentenbüro nach Brüssel wechselte. Von 2004 bis 2006 war Schmelzer dann Reporter und Redakteur im Ressort "ZIB Inland/EU", 2007 leitete er interimistisch das ORF-Büro in Brüssel. Ab 2007 wurde er zum Producer der "ZIB 2", ab 2010 deren Planer. Als stellvertretender Sendungsverantwortlicher leitete er die Sendung 2018 interimistisch. (red, 9.7.2020)