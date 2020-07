Foto: Radio Maria Screenshot

Der italienische Industrielle Emanuele Ferrario, Gründungspräsident von Radio Maria Italien und der Radio-Maria-Weltfamilie, ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das teilte der katholische Senderverbund am Donnerstag laut Kathpress mit.

Der Unternehmer für Milchprodukte hatte – inspiriert durch Papst Johannes Paul II. – Ende der 1980er Jahre die Associazione Radio Maria Italia (RMI) gegründet. Sein Ziel war es, die elektronischen Medien für die Verkündigung des christlichen Glaubens zu nutzen.

1998 war Ferrario an der Gründung der Radio-Maria-Weltfamilie mit Sitz in Rom beteiligt. Dem Verbund gehören mittlerweile Sender in mehr als 80 Ländern an, darunter auch Radio Maria Österreich. Das Netzwerk erreicht täglich Millionen Hörer. Bis zuletzt war Ferrario amtierender Leiter von Radio Maria Italien und fungierte als wichtiger Geldgeber. Der umstrittene nationalkonservative polnische Sender Radio Maryja ist nicht Teil des Senderverbundes. (APA, 9.7.2020)