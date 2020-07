Plattformen sollen stärker in die Pflicht genommen werden – "Upskirting" wird verboten

Die Gesetzesentwürfe sollen noch im Sommer vorgestellt werden. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Hasserfüllte Beiträge sind mittlerweile geradezu Teil der DNA von sozialen Netzwerken: Kaum jemand, der soziale Netzwerke verwendet, bleibt davon verschont, Beiträge zu sehen, die eigentlich gesetzeswidrig ist. Für Betroffene sind sie oft eine Qual. Die Regierung will nun mit einem neuen Maßnahmenpaket dagegen vorgehen, wie Justizministerin Alma Zadić (Grüne), Verfassungsministerin Karoline Edtstadler, Frauenministerin Susanne Raab (beide ÖVP) und Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer in einer gemeinsamen Pressekonferenz am Donnerstag ankündigten.

Plattformen in die Pflicht nehmen

Einer der zentralen Punkte der neuen Gesetzesmaßnahmen dreht sich um die Verantwortung von Plattformen: "Möglichst innerhalb weniger Stunden" sollen soziale Netzwerke künftig dazu verpflichtet sein, beleidigende Inhalte vom Netz zu nehmen, sagt Edtstadler. Oft sei das größte Problem, dass hasserfüllte Äußerungen stehen bleiben. Es brauche leichte und ständige Meldemöglichkeiten und klare Verantwortliche, die erreichbar sind.

Hier nimmt sich die Regierung, wie schon im Regierungsprogramm zu lesen ist, ein Beispiel an Deutschland und dem dortigen Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG), das im Oktober 2017 verabschiedet wurde. Neben der Löschverpflichtung von Plattformen sind ein verpflichtendes Beschwerdeverfahren und ein Zustellungsbevollmächtigter in Österreich vorgesehen.

In Deutschland müssen Internetplattformen Hasspostings und andere "offensichtlich" rechtswidrige Inhalte binnen 24 Stunden nach einer Meldung löschen. Plattformen drohen Strafen von bis zu fünf Millionen Euro, wenn sie sich nicht daran halten. Nutzer können sich, sofern eine Plattform nicht reagiert, bei den zuständigen Behörden beschweren.

Für die Regierung sei klar, dass auf europäischer Ebene bereits mit dem Digital Services Act derartige Bestrebungen laufen, jedoch dauere es zu lange, bis die Vorgaben auf EU-Ebene umgesetzt sind. Noch im Juli soll ein entsprechender Gesetzesentwurf vorgestellt werden.

Klarnamenpflicht?

Zunächst herrschte Verwirrung, ob eine Klarnamenpflicht vorgesehen ist – so gab Edtstadler an, die Identität von Nutzern wohl erfahren zu wollen. Zwar betonte sie, dass viele Hassposter ihre Beiträge unter Klarnamen verbreiten. Wolle man aber auch jene Fälle nachverfolgen, in denen sie diesen nicht angeben, müsse klar sein, wer dahintersteckt. Wenn jemand Beschimpfungen absetze, "sollte er gezwungen sein anzugeben, wer er ist", sagte die Ministerin.

Edtstadlers Sprecher gibt auf Nachfrage des STANDARD an, dass Klarnamen im Maßnahmenpaket kein Thema seien. Gemeint sei die Nachverfolgung bei Plattformen, die bereits jetzt möglich ist, das habe die Ministerin jedoch missverständlich formuliert. Auch aus dem Justizministerium heißt es auf Anfrage des STANDARD, dass keine Klarnamenpflicht vorgesehen sei.

Strafrecht

Auch in der Justiz soll es Änderungen geben, wie Zadić ankündigt. Sie will den Verhetzungstatbestand verschärfen, damit auch die Hetze gegen Einzelpersonen und nicht nur gegen Bevölkerungsgruppen verfolgt werden kann. Weiters soll Cybermobbing auch dann strafbar werden, wenn beleidigendes Bildmaterial nur einmal hochgeladen wird.

Wer gegen eine Beleidigung im Netz vorgehen möchte, müsse den Täter künftig nicht mehr selbst ausforschen. Ab einer "bestimmten Schwelle" soll es eine Ermittlungspflicht geben, die bei Gerichten beantragt werden kann. Dadurch sollen auch die Kosten für Betroffene gesenkt werden. Weiters soll der Prozess für Opfer vereinfacht werden – so sollen auf der Homepage des Ministeriums Formulare zur Verfügung gestellt werden, die Unterlassungs- und Löschungsansuchen erleichtern. Im Bereich des Zivilrechts werde evaluiert, ob die Verjährungsfristen verlängert werden sollen.

Auch die Arbeit der Gerichte selbst sei eine Herausforderung, sagt die Justizministerin. "Deswegen wollen wir bestimmte Kompetenzzentren bei der Staatsanwaltschaft einführen", sagt die Justizministerin. "Auch wir planen, im Sommer unseren ersten Entwurf vorzulegen."

"Upskirting" verboten

Nicht im Regierungsprogramm behandelt, aber geplant ist ein Verbot für sogenanntes "Upskirting", das unter Strafe gestellt werden soll. Dabei geht es um heimliche Bildaufnahmen von Oberkörper-Ausschnitten oder unter dem Rock. In Deutschland gibt es bereits ein Verbot, wie Ministerin Raab ankündigt, ist hierzulande auch eines vorgesehen. Rechtliche Details würden noch ausgearbeitet werden, so ist unklar, ob die Aufnahme der Bilder selbst oder deren Veröffentlichung künftig strafbar sein soll. (Muzayen Al-Youssef, 9.7.2020)