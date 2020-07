Die Maske muss nun auch in der Stadt Salzburg bei Amtsgeschäften wieder mit.

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Salzburg – Nach der Wiedereinführung der Maskenpflicht in Oberösterreich müssen nun auch in den Amtsgebäuden der Stadt Salzburg wieder Masken getragen werden. Ab Freitag gilt zudem in Kärnten die nächtliche Maskenpflicht ab 21 Uhr in den Tourismusorten rund um die Seen. Die Stadt Salzburg hat auch die Schutzmaßnahmen in den Seniorenwohnhäusern verschärft, nachdem sich rund um zwei Seniorenheime ein neuer Cluster gebildet hat.



Auch die Salzburger Festspiele haben einen ersten Corona-Fall, drei Wochen bevor sie beginnen. Eine Mitarbeiterin ist am Mittwoch positiv getestet worden. Die Frau habe, wie im Präventionskonzept der Festspiele vorgesehen, ein Gesundheits- und Kontakttagebuch geführt, heißt es von den Salzburger Festspielen. So konnten alle Kontaktpersonen der Kategorie 1 sofort dem Gesundheitsamt genannt werden. Alle fünf Mitarbeiter, die sich länger als 15 Minuten in einem Abstand von weniger als zwei Meter im selben Raum aufgehalten haben, wurden negativ getestet. Sie begeben sich trotzdem für 14 Tage in Quarantäne.

Vorbereitung auf Festspiele nicht gefährdet



Die Festspiele testen nun aber auch Mitarbeiter die in einem kürzeren Zeitraum oder weiter entfernt mit der Frau Kontakt haben, "um besondere Vorsicht walten zu lassen". Solange die Testergebnisse nicht vorliegen, begeben sich die Mitarbeiter in Selbstisolation. Die Vorbereitungsarbeit für die Festspiele sei durch diesen Fall nicht gefährdet, betonen die Festspiele.

In der Stadt Salzburg hat sich mittlerweile ein zweiter Corona-Cluster rund um zwei Seniorenwohnhäuser gebildet. Eine Mitarbeiterin des Seniorenwohnheims in Gneis dürfte vier weitere Mitarbeiter und Bewohner mit dem Virus infiziert haben, auch in der Familie der Frau traten zwei Fälle auf. Die Pflegerin hatte nie Krankheitssymptome gezeigt, war aber positiv getestet worden, nachdem eine Person in ihrem Umfeld infiziert worden war.

Auch wenn es sich bei den betroffenen Heimen um privat geführte handelt, hat die Stadt Salzburg nun auch in den sechs städtischen Heimen die Schutzmaßnahmen hochgefahren: Neben der ohnehin beibehaltenen Maskenpflicht und dem Besuchsprotokoll kommen beim Eingang wieder Seuchenteppiche zum Einsatz. Die Zutrittskontrollen und Besuchseinschränkungen werden intensiviert. Sozialstadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) fordert vom Land, den Krisenstab wieder zu aktivieren, und will erneut flächendeckende Testungen in allen Senioreneinrichtungen. (Stefanie Ruep, 9.7.2020)