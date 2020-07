Es scheint wieder ein gewisses Maß an Normalität eingekehrt zu sein in Deutschland, denn da ist sie wieder, die Frage: "Wer kann Kanzler?" Wer also wird Angela Merkel an der Regierungsspitze beerben? Und ist er oder sie dem Amt überhaupt gewachsen? Im politischen Biotop der Regierungschefin bringen sich seit dem Rückzug ihrer Kronprinzessin Annegret Kramp-Karrenbauer gleich mehrere Interessenten mehr oder weniger geschickt in Stellung. Doch die Zeit bis zur Kür eines neuen CDU-Parteichefs im Dezember ist noch sehr lang – da kann viel passieren. Und dass der oder die "Neue" dann auch kandidiert, das ist wahrlich kein Automatismus.

Wer wird Angela Merkel an der Regierungsspitze beerben? Foto: imago/Xinhua

Gunst kann ebenso schnell gewonnen wie verloren werden. Das sieht man auch bei der Konkurrenz. Olaf Scholz war bei seinen SPD-Genossen schon längst unten durch. Doch dann kam Corona, und der Finanzminister spielte ungeahnte Hauruck-Qualitäten aus, die ihn zurück ins Spiel brachten. Bei den Grünen war es genau umgekehrt: Parteichef Robert Habeck sonnte sich schon genüsslich im Umfrageerfolg. Doch dann kam – auch hier – Corona, und nun fristen er und seine Partei ein Schattendasein.

Also lieber vorsichtig sein, denn wer sich im Kanzlermikado zuerst bewegt, hat womöglich schon verloren. Außerdem hält sich in Berlin hartnäckig das Gerücht, dass Merkel doch noch einmal kandidieren könnte. Dann würden die Karten freilich wieder völlig neu gemischt. (Gianluca Wallisch, 10.7.2020)