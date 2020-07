Der Supreme Court entschied erneut gegen US-Präsident Donald Trump. Foto: EPA / Jim La Scalzo

Washington – Der US Supreme Court hat US-Präsident Donald Trump erneut eine Niederlage zugefügt. Das Höchstergericht entschied am Donnerstag in einem mit Spannung erwartete Urteil, dass auch der US-Präsident Unterlagen in Ermittlungen gegen ihn nicht einfach geheimhalten darf. Damit wandten sich die US-Spitzenjuristinnen und -juristen auch gegen die Vertedigungslinie Trumps. Dieser hatte seine Vertreter argumentieren lassen, gegen einen amtierenden Präsidenten dürfe gar nicht strafrechtlich ermittelt werden. Das hatte schon während der Verhandlung für offenkundiges Unverständnis bei einigen der Richterinnen und Richter geführt.

Beim Supreme Court sind gleich mehrere Verfahren zu Finanzunterlagen des früheren Immobilienunternehmers Trump anhängig. Der New Yorker Staatsanwalt Cyrus Vance fordert Steuererklärungen des Präsidenten ab dem Jahr 2011 und weitere Finanzunterlagen.

Sprengstoff auch für den Wahlkampf

Dabei geht es um Ermittlungen um eine mutmaßliche Schweigegeldzahlung von Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels, die angibt, mit Trump vor Jahren eine Affäre gehabt zu haben. Die Zahlung inmitten des Präsidentschaftswahlkampfes 2016 könnte gegen die Gesetze zu Wahlkampffinanzen verstoßen haben. Trump hatte immer wieder gegen Entscheidungen, die ihn zur Offenlegung verpflichtet hatten, geklagt, und war so beim Höchstgericht gelandet.

Kein Zugriff für Kongress

Mit einer Veröffentlichung der Unterlagen wird allerdings trotz des Urteils nicht unmittelbar gerechnet, Trump könnte noch weitere Verzögerungsschritte setzen. Sollte es doch dazu kommen, wozu nun zumindest die Möglichkeit besteht, würden die Unterlagen aber durchaus die Perspektive auf wahltaktischen Sprengstoff eröffnen.

Neben der Affäre um Stormy Daniels hoffen die Demokraten auch auf Informationen, die ihren Verdacht der Interessenskonflikte Trumps im Zusammenhang mit seinen Entscheidungen als Präsident erhärten, von denen seine Firmen profitiert haben könnten. Ob die Daten an die Öffentlichkeit gelangen, bleibt aber offen. Der Supreme Court wies nämlich am Donnerstag auch ein Ansuchen des Kongresses vorerst zurück, ebenfalls Zugriff auf die Finanzakten zu bekommen. (mesc, APA, 9.7.2020)