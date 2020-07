Als HIV-Erkrankte fordern sie die Pharmalobby: Matthew McConaughey und Jared Leto, oscarprämiert in "Dallas Buyers Club", 0.20, MDR Foto: MDR

20.15 LACHEN

Sommerkabarett: 200 Jahre Hektiker (2) Ist es wirklich schon so lange her? Viktor Gernot, Fifi Pissecker, Florian Scheuba und Werner Sobotka schwelgen in Erinnerungen. Bis 21.20, ORF1

21.20 FREIZEIT

Ziemlich bester Urlaub In Österreich Urlaub machen und trotzdem Spaß haben – Gery Seidl, Gerald Fleischhacker, Oliver Baier, Günther Lainer, Angelika Niedetzky und Lilian Klebow zeigen vor, wie das geht. Bis 22.10, ORF 1

21.45 DOKUMENTATION

Pop Utopia Die großen Utopien der Popkultur spiegeln sich im Soundtrack der Jahrzehnte – vom Streben nach Gleichberechtigung und Antirassismus über den Drang nach sexueller Befreiung und einem Leben im Einklang mit der Natur bis hin zu Friedensprotesten. Der erste Teil widmet sich dem Traum von Gerechtigkeit, der sich in verschiedenen Frauenbewegungen, Antirassismus-Demonstrationen und Protesten für soziale Gleichberechtigung widerspiegelt. Bis 23.35, Arte

22.40 DOKUMENTATION

Universum History: Mutterkreuz und Rassenwahn Deutsche Frauen im Dritten Reich wurden lange Zeit als passive Zeuginnen der Verbrechen des Nazi-Regimes gesehen. Tatsächlich waren sie jedoch wesentlicher Bestandteil der propagandistischen Ideologie des Systems. Bis 23.35, ORF 2

22.40 SERIE

8 Tage Genau acht Tage haben Christiane Paul, Fabian Hinrichs und Nora Waldstätten Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen. In acht Tagen kracht ein Asteroid auf die Erde. Aber wohin? Die Grenzen sind dicht. Da ist guter Rat teuer. Stefan Ruzowitzky führte in dieser Sky-ZDF-Produktion in acht Folgen vor, wie Endzeit aussieht. Er setzt auf möglichst reale Verhältnisse, was in der Umsetzung bisweilen etwas gar heftig ausfällt. Bis 1.50, ZDF neo

22.50 AUSSENSEITERIN

Monster (USA 2003, Patty Jenkins) Charlize Theron in der bewegenden Geschichte der Serienmörderin Aileen Wuornos, die 2002 hingerichtet wurde. Zu Recht ein Oscar für vollen Einsatz. Bis 1.00, Tele 5

0.20 TRAGIKOMÖDIE

Dallas Buyers Club (USA 2013, Jean-Marc Vallée) Dallas, 1985: Ron Woodroof (Matthew McConaughey) steht auf Rodeo, Glücksspiel, Whiskey, Kokain und Frauen. Schlägereien und ungeschützter Sex mit Prostituierten gehören für ihn zum Alltag, bis er an Aids erkrankt. Zusammen mit dem ebenfalls HIV-infizierten Transvestiten Rayon (Jared Leto) gründet er einen Beschaffungsring für Medikamente. Auf die Idee, dass transgender Akteure die Rolle des Rayon auch gerne übernommen hätten, kam man damals nicht. Bis 2.10, MDR

0.40 MAGAZIN

Tracks Themen des Popkulturmagazins: 60 Jahre Queer Pop. / GayPop. / Dreamer: Julio Salgado. / Always Amber. / VR-Sex. Bis 1.10, Arte