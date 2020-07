Austria und Altach können sich ab Mitte September wiedersehen. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Die Winterpause in der Fußball-Bundesliga wird in der kommenden Saison kurz ausfallen. Wie die Liga am Donnerstag nach ihrer Clubkonferenz bekannt gab, wird das nationale Fußballgeschehen mit der ersten Runde im ÖFB-Cup vom 28. bis 30. August starten. Der Spielbetrieb in der Bundesliga und 2. Liga beginnt nach einer Länderspielpause mit der ersten Runde von 11. bis 13. September.

Die Herbstsaison im Oberhaus wird bis knapp vor Weihnachten gehen. Erst nach den Spielen am 20. Dezember wird die Liga einen Monat ruhen, ehe die Frühjahrssaison ab 22. Jänner 2021 weitergeht. Die 2. Liga spielt bis 13. Dezember, das Frühjahr startet dann am 12. Februar 2021. Die kurze Pause war deshalb nötig, da im kommenden Jahr die aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschobene EM-Endrunde ansteht. Das pan-europäische Turnier mit Österreichs Nationalteam soll am 11. Juni beginnen.

Ebenbauer erwartet "intensive Saison"

"Die Saison 2020/21 wird wie erwartet eine sehr intensive, weil der ohnehin schon umfangreiche Fußball-Kalender nun in einem kürzeren Zeitfenster stattfinden muss. Da wir bereits jetzt den Rahmenterminplan über weite Strecken festlegen konnten, sind wir im Vergleich mit anderen Ligen ein absoluter Vorreiter. Dadurch ist Planbarkeit für Clubs und Zuschauer gegeben", sagte der Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer in einer Aussendung.

Laut Rahmenterminplan sind bis zur Winterpause zwölf Runden vorgesehen. Eine englische Woche ist nicht dabei, da die coronabedingt verspätet startende Herbstsaison mit Länderspielen und Europacup-Partien dicht gefüllt ist. Der Grunddurchgang in der Bundesliga läuft bis 21. März, die Termine für den Finaldurchgang sollen im Herbst finalisiert und nachgereicht werden. In der 2. Liga läuft die Saison bis 23. Mai 2021. Das ÖFB-Cup-Finale ist am 26. Mai angesetzt.

VAR kommt später

Wie von Ebenbauer bereits Ende Juni kommuniziert, wird die Coronakrise auch auf die Einführung des Video Assistant Referees (VAR) Einfluss haben. Das technische Hilfsmittel für die Unparteiischen soll nun erst ab Saisonbeginn 2021/22 zum Einsatz kommen. Ursprünglich war das kommende Frühjahr anvisiert worden. Wie die Liga erklärte, waren die geplanten und notwendigen Schiedsrichter-Ausbildungen von März bis Juli jedoch nicht umsetzbar. Ab August wird die Ausbildung nun fortgesetzt. Die verlorene Zeit sei allerdings nicht mehr aufzuholen.

Das Ende der Sommer-Transferzeit wurde – vorbehaltlich des noch zu erfolgenden Beschlusses im ÖFB-Präsidium – mit 5. Oktober (24.00 Uhr) fixiert. Der Start wird laut Liga-Angaben auf einen Zeitpunkt vor den ersten Spielen im Landesverbandsbereich vorverlegt. Diese sind laut derzeitigem Stand für das erste August-Wochenende geplant. Die Wintertransferzeit läuft von 7. Jänner bis 8. Februar 2021. (APA, 9.7.2020)